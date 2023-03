Immer wieder kursieren die wildesten und ausgefallensten Challenges durch die Sozialen Medien. Auch auf der Plattform TikTok hat es schon so manche außergewöhnliche, aber auch gefährliche Challenge gegeben. Fünf Challenges im Überblick.

In einem strahlend-weißen Anzug dreht sich Jeremy Fragrance schwungvoll in die Kamera, in seiner Hand hält er einen Parfümflakon. Er beginnt, sich einzusprühen: Nicht ein Mal, nicht zwei Mal, insgesamt 53 Mal drückt der Influencer auf den Sprühkopf, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Dann atmet er tief ein und sagt: „Wolltest du das nicht auch schon immer mal machen? Ich habe es gerade für dich gemacht.“

Videos wie dieses postet der 34 Jahre alte Influencer aus Oldenburg täglich auf seinen Social Media-Kanälen und erreicht damit Millionen von Menschen – nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Er gilt als der erfolgreichste Parfüm-Influencer überhaupt, verdient nach eigenen Angaben mit einem einzigen Video zehntausende Euro. Die Inhalte von Fragrances Videos sind zweitrangig, er als Person ist das Ereignis.

110 Millionen Likes für Jeremy Fragrances TikTok-Videos

Berühmt wurde Daniel Schütz, wie Jeremy Fragrance mit bürgerlichem Namen heißt, durch kurze Videos, in denen er seit 2014 Parfüme bewertet und Ranglisten erstellt. „Top 10 Parfüms mit langanhaltendem Duft für Frauen“ oder „Top 5 attraktivste Männerparfüms“ – ein Video alleine wird teilweise über sechs Millionen Mal auf Youtube angesehen. Auf seiner erfolgreichsten Plattform TikTok hat er über 110 Millionen Likes. Vor seinem Durchbruch studierte er Wirtschaftsingenieurwesen, modelte und war für zwei Jahre sogar Mitglied in der wenig erfolgreichen Boyband „Part Six“.

Während eines USA-Aufenthalts kam dem Oldenburger die Idee, sein Interesse für Parfüm zu vermarkten. Das Wissen über die Düfte eignete er sich selbst an; seine Videos füllten eine Marktlücke. Fragrances erstes Video erreichte auf YouTube gleich über zwei Millionen Aufrufe. Seit 2018 verkauft er zudem seine eigene Parfüm-Kollektion. Für dieses Jahr hat sich Fragrance vorgenommen, Milliardär zu werden.

Der Influencer Jeremy Fragrance provoziert mit seinem egozentrischen Auftreten. In einigen Videos fängt er mitten im Satz plötzlich an, mit einem Arm Liegestütze zu machen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Fragrances Markenzeichen: weißer Anzug oder Boxershorts

Von einem Büro im nordrhein-westfälischen St. Augustin aus koordiniert der Influencer seine Social-Media-Arbeit. Entweder im weißen Anzug oder nur in weißer Boxershorts stellt sich Fragrance vor die Kamera – und unterhält. Er zeigt gerne seinen muskulösen Körper, betont immer wieder, dass er sich selbst „super geil“ findet.

In einem aktuellen Video filmt sich der 34-Jährige dabei, wie er nachts nur mit Boxershorts bekleidet auf einem Fahrrad durch die Straßen fährt. Im Hintergrund liegt Schnee, sein Atem ist dampfend in der Kälte zu sehen. „Kraft. Power. Stärke! Ich bin der Beste, ich bin der Champion!“, ruft Fragrance in die Nacht hinein und erzählt dann, dass er gerade aus Ibiza kommt.

Warum er im Winter fast nackt auf einem Fahrrad unterwegs ist, wenn er gerade aus Ibiza kommt? Das ist nur eine von vielen Fragen, die das Video offenlässt. Doch genau dafür wird der Influencer im Netz gefeiert und zieht jeden Tag mehr Follower in seinen Bann. Auch im Fernsehen ist Fragrance immer häufiger zu sehen, unter anderem durch seine Teilnahme bei Promi Big Brother wird er auch außerhalb der Social Media-Welt immer bekannter. Sat1 produzierte erst kürzlich eine eigene Reportage über Jeremy Fragrance.

Fernsehsendungen und Werbespots: Influencer nicht nur auf Social Media erfolgreich

Selbst Aldi Nord hat erkannt, dass Fragrance ein Phänomen ist, das Reichweite bringt. In einem Werbespot im Stil typischer Parfümwerbung sieht man den Influencer oberkörperfrei an einem Sandstrand stehen, umgeben von schäumenden Wellen und einem galoppierender Schimmel. Mit tiefer Stimme spricht er aus dem Off: „Gemacht aus den fünf Elementen. Geformt aus Zeit und Leidenschaft. Der beste Duft der Welt: Frisches Brot.“ Dann sieht man, wie Jeremy ein Aldi-Baguette in die Luft streckt – als wäre er die Freiheitsstatue und das Brot die Fackel. Auf Twitter wird das Video bereits als „bester Werbespot des Jahres“ gefeiert.

Fragrance nimmt sich oft selbst nicht ernst, doch hinter seine Fassade lässt er niemanden blicken. In Interviews zeigt er dieselbe egozentrisch-weltfremde Art, wie in seinen Videos. Die Kurzfilme auf seinen Social Media-Profilen sorgen für Zündstoff: Mindestens genauso oft wie er gelobt wird, wird Fragrance auch kritisiert. Das hindert ihn nicht daran, weiterzumachen. Er lebt von der Provokation – und ist damit verdammt erfolgreich.

