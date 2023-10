Foto: The Walt Disney Company / dpa

Berlin Der Langenscheidt-Verlag hat das Jugendwort 2023 bekannt gegeben. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren dürfte es selbsterklärend sein.

Jugendwörter drehen sich – wie der Name vermuten lässt – meist im Kosmos einer bestimmten Generation. So sorgten die Gewinner der letzten Jahre „Smash“ und „Cringe“ für Stirnrunzeln bei vielen, die deutlich vor der Jahrtausendwende zur Welt kamen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Denn die Geburtsstunde des „Jugendwortes des Jahres“ 2023 liegt im Jahr 1939 – und prägt seitdem ganze Generationen.

„Goofy“ setzte sich beim Voting des Langenscheidt-Verlags mit rund 39 Prozent der Stimmen unter den drei Top-Begriffen durch. Das Siegerwort, das eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise bezeichnet, die andere zum Lachen bringt, wurde am Sonntag erstmals live und im Rahmen der 75. Frankfurter Buchmesse verkündet.

Der Voting-Teilnehmer haben sich mehrheitlich für „Goofy“ als Jugendwort des Jahres 2023 entschieden. Foto: Henning Kaiser / dpa

Seit dem 7. Juni stimmten Jugendliche im Vorfeld in mehreren Runden über ihr Lieblingswort ab. Insgesamt lag die Beteiligung im hohen sechsstelligen Bereich – so hoch wie noch nie, wie der Verlag mitteilte. Gewertet wurden aber nur die Stimmen von Teilnehmern zwischen zehn und 20 Jahren.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten „Side eye“ und „NPC“. Mit „Side eye“ ist ein skeptischer Blick gegenüber einer Person oder Situation gemeint, „NPC“ steht für „Non-player-character“, also für jemanden, der nur passiv wahrnimmt, was um ihn herum passiert.

Jugendwort des Jahres 2023 kennt auch Susanne Daubner

Bekannt wurde „Goofy“ eigentlich als Comicfigur von Walt Disney. Als treuer Freund von Micky Maus fällt Goofy besonders durch seine Naivität und Tollpatschigkeit auf. Die „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner ist von dem Jugendwort begeistert. Mit dem Begriff „Goofy“ könne sie auch in ihrem Alter etwas anfangen, sagte die 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie denke sofort an die Comicfigur. Daubner gilt als Kult-Ansagerin für das „Jugendwort des Jahres“, seitdem sie ihre Zuschauer mit ihrer Erläuterung von „Cringe“ erheitert hatte.

Seit 2008 wählt der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres. Seit 2020 können Jugendliche selbst das Jugendwort des Jahres beim Langenscheidt Verlag einreichen und wählen. Zuvor wurde es noch von einer Jury bestimmt. Bei den Einreichungen achtet ein Gremium lediglich darauf, dass bestimmte Kriterien eingehalten werden. So sind unter anderem Einreichungen mit rassistischem, sexistischem und homophobem Bezug nicht zulässig.

