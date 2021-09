In einer Kita in Lemgo ist ein Fünfjähriger beim Spielen tödlich verunglückt. Auch in Gelsenkirchen hatte es am Montag einen tragischen Unglücksfall gegegeben.

Tragisches Unglück Junge (5) stirbt in Kita: Beim Spielen an Hänger eingeklemmt

Lemgo. Der genaue Ablauf des tragischen Unfalls ist noch nicht klar. Beim Spielen ist ein Fünfjähriger in einer Kita gestorben. Die Polizei ermittelt.

In einer Kindertagesstätte im ostwestfälischen Lemgo ist am Dienstag ein Fünfjähriger beim Spielen an einem Fahrzeuganhänger tödlich verunglückt. Das Kind sei zwischen der Kippvorrichtung und dem Fahrgestell des etwa drei mal zwei Meter großen Kipper-Anhängers eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Sie geht den bisherigen Erkenntnissen zufolge von einem tragischen Unfall aus.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Umständen, die zum Tod des Jungen geführt hätten, liefen. Auch der Anhänger sei beschlagnahmt worden. Warum der Anhänger auf dem Außengelände der Kita in dem Lemgoer Ortsteil Lieme abgestellt war, sei bislang unklar, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Auch der genaue Ablauf des tragischen Unfalls sei noch nicht klar.

Zwei tödliche Unfälle in einer Kita in NRW in kurzer Folge

Die Rettungskräfte waren um 12.20 alarmiert worden. Den Angaben der Polizei zufolge konnten sie den Fünfjährigen befreien und mit der Reanimation beginnen. Letztendlich verstarb das Kind noch am Unfallort. Angehörige des Jungen, Kindergartenkinder, Mitarbeitende der Kita sowie am Einsatz beteiligte Rettungskräfte seien anschließend von Seelsorgern betreut worden.

Es war der zweite tödliche Unglücksfall in einer Kindertagesstätte in NRW in kurzer Folge. In einer Mini-Kita in Gelsenkirchen hatten Erzieher einen Zweijährigen am Montag nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung leblos aufgefunden. Der Junge war reanimiert worden, aber kurz danach gestorben. Die genaue Todesursache des Kindes war bislang noch nicht durch eine Obduktion bestätigt, wie ein Stadtsprecher am Dienstag sagte. Die Haltung, in der der Junge gefunden worden sei, bekräftige aber die Vermutung, dass er eingeklemmt wurde und erstickte. (dpa)

