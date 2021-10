Berlin/La Palma Der Krater des Vulkans auf La Palma ist teils kollabiert. Ein starker Lavastrom fließt ins Meer. Lavabrocken bedrohen die Insel.

Auf La Palma kommt Cumbre Vieja nicht zur Ruhe

Seit etwa zwei Wochen spuckt der Vulkan Lava und Asche

Der Lavastrom wird immer stärker

Im Wasser ist bereits eine große Halbinsel entstanden

Die spanische Regierung beschließt ein Hilfspaket

Angesichts des folgenschweren Vulkansausbruchs auf La Palma hat die spanische Regierung ein Hilfspaket in Gesamthöhe von 213,7 Millionen Euro beschlossen. Der Ministerrat in Madrid verabschiedete das Gesetzesdekret am Dienstag. Es sei für "dringende Maßnahmen" zum "sozialen und wirtschaftlichen Wiederaufbau" der Insel vorgesehen, teilte die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit.

Inzwischen ist der Kegel des Vulkans auf der Kanareninsel teilweise eingestürzt. Seither hat sich der Lavastrom Richtung Meer verstärkt. Mittlerweile ist der Lavastrom 1250 Meter breit – 300 Meter breiter als am Sonntag, als der Krater teilweise zusammenfiel. Das mehr als 1000 Grad heiße Gestein fließe aber auf demselben Weg bergab wie bisher, berichtete der staatliche spanische TV-Sender RTVE am Montag. Weitere Evakuierungen seien deshalb zunächst nicht nötig geworden - circa 6000 Menschen mussten bisher ihre Häuser verlassen.

Lava strömt aus einem Vulkan auf der Kanareninsel La Palma in Richtung Meer. Foto: Saul Santos/AP/dpa

Involcan, das Kanarische Vulkanologische Institut, sprach derweil von "vulkanischen Bomben". Das seien Fußball-große Lavabrocken, die hunderte von Metern über die Insel und ins Meer geschleudert werden.

Vulkanausbruch: "Cumbre Vieja" seit über zwei Wochen aktiv

Seit rund zwei Wochen spuckt der Vulkan "Cumbre Vieja" Lava, Gestein und Asche. Erst am Samstag hat sich ein neuer Schlot aufgetan – die Vulkanaktivität sei deutlich "aggressiver" geworden, so die Behörden. Gleichzeitig kam es in der Nacht zu Montag zu einem weiteren Erdbeben auf der Kanareninsel. Insgesamt achtmal verzeichneten die Behörden seismische Aktivitäten von Stärken bis zu 3,5 auf der Richter-Skala.

Mittlerweile erreicht viel geschmolzenes Gestein das Meer, wo es beim Kontakt mit dem Wasser erstarrt. So ist eine bislang etwa 30 Hektar große Halbinsel entstanden – und die wächst immer weiter. Denn wann der Vulkan zur Ruhe kommt, können Experten noch nicht voraussagen, möglicherweise wird das noch Wochen dauern. Für Schiffe kann diese neue Landmasse an einigen Stellen Gefahr bedeuten, da die Wassertiefe schwer abzuschätzen ist.

Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma spuckt weiter große Mengen an Lava. Diese fließt ins Meer. Foto: Spanish Institute of Oceanography(IEO-CSIC)/ AFP

La Palma: Luftqualität verbessert sich leicht – trotz Ascheregen

Doch es gibt auch gute Nachrichten von der Insel: Nachdem sich die Luftqualität verbessert hat, ist die Ausgangssperre für rund 3800 Bewohner von unmittelbar betroffenen Ortschaften aufgehoben, sie dürfen ihre Häuser erstmals nach mehreren Tagen wieder verlassen. Allerdings geht weiterhin ein Ascheregen über Teilen der Insel nieder.

Die Lava hat seit dem Beginn des Ausbruchs mehr als 1000 Gebäude zerstört und große Schäden in der Landwirtschaft und an der Infrastruktur angerichtet. Mehr als 400 Hektar Land sind unter der Lava begraben worden. Verletzt wurde bislang niemand. (bef)

Die spanische Regierung hat ein Hilfspaket in Gesamthöhe von 213,7 Millionen Euro beschlossen. Foto: Saul Santos/AP/dpa

