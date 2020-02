Am Wochenende zeigten Dolce und Gabbana in ihrer "Eleganza"-Show auf der Milan Fashion Week, was Frau in der Saison Herbst-Winter 19/20 so alles tragen könnte.

Paris Auf der Pariser Fashion Week hat Chanel Karl Lagerfelds letzte Kollektion vorgestellt. Das Modehaus wählte emotional-dramatische Musik.

Karl Lagerfeld galt als nimmermüder und unerschöpflich kreativer Arbeiter. Tausende Ideen, Zeichnungen und Stile brachte der Modedesigner in den vergangenen Jahrzehnten aufs Papier und in die Boutiquen. Am Dienstag ist die letzte Kollektion präsentiert worden, die er als Kreativdirektor von Chanel vor seinem Tod entwarf.

Chanel zeigte eine bewegende Inszenierung, bei der die Models zu dramatischer Musik in einer romantischen Alpenlandschaft über den Laufsteg gingen. Dabei flossen sogar Tränen.

Karl Lagerfeld war Kreativdirektor von Chanel

Schon vor Beginn der Pariser Fashion Week am Montag gab man sich bei dem weltberühmten Luxuslabel emotional. Eine pathetische Abschiedszeremonie war aber nicht zu erwartet worden. Lagerfeld war kein Nostalgiker und wünschte sich weder Hommage noch Beerdigungszeremonie. „Seine Wünsche werden respektiert“, sagte ein Sprecher von Chanel der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld 1 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld galt seit dem Tod von Yves Saint Laurent als Alleinherrscher in der Modewelt. Menschlich blieb er vielen ein Rätsel. Auch um sein Geburtsdatum machte er ein Geheimnis. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

2 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Lagerfeld war eine der schillerndsten Figuren der Modewelt. Mit seinem weißen Mozartzopf, der dunklen Sonnenbrille, auffälligem Schmuck und steifem Vatermörderkragen wurde der Designer zur Stilikone. Am 10. September wurde er ungefähr 85 Jahre alt. Bilder des Modedesigners. Foto: Reuters Stimmen Sie ab 1 Bewertung

3 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Das Multitalent begann seine Laufbahn in der französischen Modewelt Mitte der 1950er Jahre in Paris, wo er bei Balmain, Patou, Chloé und anderen Modefirmen beschäftigt war. Dieses Foto zeigt ihn im Dezember 1954 in Paris während eines Modewettbewerbs – den er gewann. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Seit 1983 war er Chef-Couturier des französischen Luxusmodehauses Chanel. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Er brachte frischen Wind in das müde gewordene Label. Mit einer perfekten Symbiose aus traditionellem Chanel-Stil und trendsetzenden Elementen brachte er den internationalen Modedampfer wieder auf Erfolgskurs. Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Kritiker bemängelten allerdings, Lagerfeld habe lediglich die Ideen von Coco Chanel zeitgemäß interpretierte, statt der Marke etwas Eigenes beizusteuern. Seiner Karriere hat das nicht geschadet. Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Als Sohn aus einer großbürgerlichen Industriellenfamilie wurde er an einem 10. September in Hamburg geboren. Das genaue Jahr ist nicht bekannt. Er selber gab lange Zeit 1938 an, später 1935. Andere Quellen halten 1933 für am glaubwürdigsten. Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld In Hamburg wohnte Lagerfeld schon lange nicht mehr. Er erkor Frankreich zu seiner Wahlheimat aus. Die dortige Presse nannte ihn „König der Maßlosigkeit“ oder „Karl den Großen“ in Anspielung an den gleichnamigen Herrscher, der bis 1814 König von Frankenreich war. Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Erinnerung aus dem Jahr 1989: Gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen diskutierte Lagerfeld neue Entwürfe für die Sommerkollektion. Versonnen und am Zeichenutensil kauend, schaute er vor sich auf ein weißes Blatt – als warte er darauf, dass seine Ideen auf diese Art den Weg leichter aufs Papier finden. Foto: WAZ FotoPool Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Auch für die italienische Pelz- und Modefirma Fendi entwarf Lagerfeld Mode (5.v.r.). Foto: imago/Leemage Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Seine Kreativität kannte keine Grenzen. Als Fotograf, Designer, Filmemacher und Verleger schlug er immer wieder neue Wege ein. „Man muss sich für alles interessieren – aber man darf nie nur in eine Richtung gehen, man muss sich alle Türen offen halten. Man darf seine Neugierde nicht verlieren, sonst geht die Energie weg“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Lagerfeld arbeitete aber nicht nur für andere namhafte Marken. Er kreierte auch sein eigenes Label „Karl Lagerfeld“. Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Als Fotograf porträtierte er unter anderem seinen Schützling Claudia Schiffer. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Umgeben von Topmodels: Lagerfeld zwischen Cindy Crawford (l.), Helena Christensen (2.v.r.) und Claudia Schiffer. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Lagerfeld gilt als Entdecker von Schiffer, die zeitweilig als seine Muse fungierte. Foto: imago/IP3press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld 1993 provozierte Schiffer einen Skandal, als sie in einem Mieder auftrat, das Lagerfeld mit Koranversen bestickt hatte. Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Lagerfeld erlaubte sich vieles. So kombinierte er etwa Kleider mit Sportschuhen und peppte klassische Tweetstoff-Jacken mit Bändern und Fransen neu auf. Foto: imago/United Archives Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Nur mit Jogginghosen konnte er nichts anfangen. Über sie soll er einst gesagt haben: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Foto: imago/teutopress Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Berühmt-berüchtigt waren seine Ironie und Lästerattacken. Die britische Sängerin Adele finde er zu rundlich, das Model Heidi Klum sei nicht top, er schimpfte über dicke Muttis mit Chipstüte vorm Fernseher und mag das Gesicht von Pippa Middleton nicht. Sie solle sich nur von hinten zeigen, sagte er der Boulevardzeitung „The Sun“. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Ganz vernarrt war er hingegen in seine Katze Choupette, die er auch für Werbeaufnahmen hergab. Foto: Adam Opel AG Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Nicht nur Frauen waren für Lagerfeld Musen, auch zahlreiche männliche Models gehörten dazu. Hier zeigte er sich mit Baptiste Giacobini 2010 auf der amfAR-Gala. Foto: imago/Tinkeres Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Lagerfeld mit Charlotte Casiraghi (l.) und Caroline von Monaco im Dezember 2006 bei einer Chanel-Fashionshow. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Zusammen mit seinem Neffen Hudson Kroenig zeigte sich Lagerfeld hier 2017 über den Laufsteg in Paris. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 1 Bewertung

24 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Ausgefallenes Bühnenbild: Lagerfeld nach einer Modenschau für die Wintersaison 2009/2010. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

25 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Geht auch selbst als Model durch: Lagerfeld vor einer Auswahl seiner Porträts, die 2012 im Grand Palais in Paris ausgestellt werden. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 26 Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld Sieht aus wie auf dem Mars, ist aber nur Requisite: Lagerfeld auf der Fashion Week in Paris. Die Assoziation jedoch passt – schwebt der Designer mitunter doch in seiner eigenen Sphäre. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Bei der Londoner Fashion Week war am letzten Tag eine Schweigeminute eingelegt worden. In Mailand machte das Modehaus Fendi, für das der gebürtige Hamburger mehr als 50 Jahre lang die Kollektionen entwarf, seinem Kreativdirektor eine Hommage, indem es am Ende „Love Karl“ an die Wand projizierte und ein Video-Interview mit ihm zeigte, in dem er über seine erste Zeichnung für Fendi spricht.

Virginie Viard wird nach der Pariser Fashion Week den Posten von Karl Lagerfeld bei Chanel übernehmen. Foto: Christophe Ena / dpa

Auch in Paris wurde vor Beginn der neuntägigen Modewoche erwartet, dass mehrere Modehäuser Lagerfeld die letzte Ehre erweisen werden. Bei der Show von Christian Dior hatte es am ersten Tag bereits eine diskrete Hommage an den Verstorbenen gegeben.

Als sich die Gäste wie Jennifer Lawrence und Cara Delevingne im Garten des Rodin-Museums in einem großen weißen Zelt tummelten, fand sich auf den Sitzen eine Show-Notiz mit einer besonderen Botschaft: „Zu Ehren des Alchimisten der Eleganz und Schönheit, Karl Lagerfeld“, war darauf zu lesen.

In einer Winterlandschaft präsentierten die Models die neue Linie von Chanel. Foto: REGIS DUVIGNAU / Reuters

Virginie Viard übernimmt Kreativleitung bei Chanel

Bei den Prêt-à-Porter-Schauen in der französischen Hauptstadt werden die Kollektionen für Herbst/Winter 2019/2020 gezeigt. Am Montagabend wurde die Fashion Week mit Shows von Rokh, Ottolinger und Jacquemus eröffnet.

Mit besonderer Spannung blicken die Mode-Experten aber natürlich auf die Chanel-Shows. Trotz aller Zurückhaltung wird am letzten Tag der Modewoche ein Abschied von Karl Lagerfeld erwartet. Danach übernimmt Studioleiterin Virginie Viard (57) die Leitung bei Chanel. Sie war jahrelang die rechte Hand von Lagerfeld, der mit Chanel einen Vertrag auf Lebenszeit geschlossen hatte.

Viard ist seit 1997 Studioleiterin von Chanel. Schon 1987 arbeitete sie als Praktikantin erstmals mit Lagerfeld zusammen. „Karl ist die Begegnung meines Lebens“, sagte sie einmal in einem Interview mit der Zeitschrift „Madame Figaro“. „Als ich ihn das erste Mal sah, hat es sofort gefunkt.“ Sie kannte Lagerfeld vermutlich besser als jeder andere.

(dpa/ba)