Kind stirbt in Kita bei Mittagsschlaf: Gelsenkirchen trauert

Gelsenkirchen. Trauer in Gelsenkirchen: In einer Mini-Kita ist ein Zweijähriger gestorben. Die Polizei ermittelt nun „in alle Richtungen“. Junge wird obduziert.

Es ist still am Morgen danach. Die Jalousien sind heruntergelassen, die Kita geschlossen. Allein das zeugt noch am Dienstag davon, was sich am Montagmittag hier ereignet hat - dem tragischsten aller Fälle, den sich Eltern wohl vorstellen können. In der städtischen Mini-Kita an der Franz-Bielefeld-Straße in Gelsenkirchen-Schalke starb ein kleiner Junge. Er wurde gerade einmal zwei Jahre alt.

Die traurige Nachricht übermittelte die Stadt noch in den Abendstunden am Montag in einer Pressemitteilung. Zunächst war die Rede von einem Unfall, dessen genauer Tathergang von der Polizei ermittelt werden müsse.

Junge ist nach dem Mittagsschlaf nicht wieder aufgewacht

Tags darauf ist klar, es handelt sich vielmehr um ein tragisches Unglück, denn um einen Unfall. So erklärt eine Sprecherin der Gelsenkirchener Polizei, dass Erzieher der Kindertagesstätte den Jungen gegen 13.45 Uhr nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung leblos aufgefunden hatten. Zur Ursache gab es am Dienstag zunächst keine Informationen. Zum Unglückszeitpunkt hatten sich laut Stadt vier Kinder und zwei Erzieherinnen in der Einrichtung befunden.

„Nach erfolgten Reanimationsmaßnahmen vor Ort brachte ein Rettungswagen den Zweijährigen in ein Gelsenkirchener Krankenhaus, wo das Kind kurz darauf verstarb. Die Ermittlungen zu den Umständen des Todesfalls dauern an“, berichtet die Polizei und ergänzt: „Wir stehen da noch ganz am Anfang. Wir ermitteln in alle Richtungen“.

Der Junge wird, wie in solchen Fällen üblich, obduziert, so Martin Schulmann, Sprecher der Stadt.

Kind stirbt in der Kita - Gelsenkirchen trauert

Unzählige Beileidsbekundungen, Entsetzen und Trauer machen indes die Runde. Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener bieten ihre Hilfe an. Doch es gibt nichts, wobei man helfen könnte. Der Schock sitzt tief bei vielen Eltern und Großeltern in der Stadt. Nachdenkliche Mienen, glasige Augen, noch einmal eine festere Umarmung zum Abschied als sonst, ist mancherorts am Dienstagmorgen zu beobachten, wo Eltern ihre Sprösslinge in den Kindergarten geben. Gelsenkirchen trauert.

Auch Oberbürgermeisterin Karin Welge zeigte sich schon am Montagabend angesichts der tragischen Nachricht tief bestürzt: „Ich bin erschüttert über diesen tragischen Vorfall. Meine Gedanken sind bei den Eltern und der Familie des Kindes“, hatte sie erklärt und hinzugefügt: „Ihr Schmerz ist kaum zu ermessen. Wir werden alles tun, um Hilfe und Unterstützung zu organisieren.“

Dezernentin vor Ort verspricht Hilfe bei Klärung

Ähnlich hatte sich auch Bildungsdezernentin Anne Heselhaus geäußert, die gleich zur Kita unweit des Hans-Sachs-Hauses geeilt war, als sie von der schrecklichen Nachricht erfuhr. „Das sind Eindrücke, die werde ich so schnell nicht los. Ich bin fassungslos. Mein volles Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie des Kindes.“

In einer Mini-Kita können nach Angaben der Stadt insgesamt neun Kinder im Alter von unter drei Jahren von zwei Tagespflegerinnen oder Pflegern betreut werden. Wohnungsbaugesellschaften kooperieren dabei mit der Stadt und stellen ihnen Räume für die Kinderbetreuung kostenlos zur Verfügung. Die Räume werden dann kindgerecht umgebaut. Die Zusammenarbeit ist ein in Gelsenkirchen erstmalig umgesetztes NRW-Modellprojekt, das inzwischen mehrere Kommunen übernommen haben.

Die Mini-Kita an der Franz-Bielefeld-Straße ist an diesem Tag leer und abgeschlossen – und sie wird es wohl noch mindestens diese Woche bleiben.

