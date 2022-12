Vornamen Kindernamen in NRW: Emilia und Noah bleiben an der Spitze

Düsseldorf/Ahrensburg. Die beliebtesten Namen für Kinder in NRW bleiben auch in 2022 gleich. Ein Namensforscher aus Ahrensburg hat die Statistik jetzt veröffentlicht.

Emilia und Noah sind auch in diesem Jahr am oberen Ende der NRW-Namens-Charts. Welche Vornamen für Kinder sonst noch weit oben vertreten sind.

Emilia und Noah bleiben in Nordrhein-Westfalen die beliebtesten Vornamen für Neugeborene - zumindest nach der Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld. Beide Namen führen auch Bielefelds bundesweite Hitparade der beliebtesten Vornamen an. In NRW stehen sie nunmehr im dritten Jahr in Folge an der Spitze. 2019 waren es in NRW noch Mia und Ben.

Vornamen in NRW: Diese Namen waren auch noch sehr beliebt

Auf den weiteren Plätzen landeten in NRW bei den Mädchen in diesem Jahr Mia (2. Platz), Sophia (3.), Emma (4.) und Hannah (5.). Bei den Jungen waren es Finn, Matteo, Elias und Leon. Bielefeld hat rund 250 000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet - und somit etwa 34 Prozent aller Neugeborenen erfasst.

Im Bundesvergleich sind die Namen Ali, Phil, Thilo, Elif, Aleyna und Meryem in NRW regional verhältnismäßig häufig vertreten. Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2006. (dpa)

