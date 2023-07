Kleinmachnow Im Süden Berlins ist in der Nacht offenbar eine Löwin entlaufen. Die Polizei warnt eindringlich. An welchen Orten aktuell Gefahr droht.

Eine entlaufene Löwin hält den Süden Berlins in Atem. Das Wildtier wurde gegen Mitternacht in Kleinmachnow südlich der Hauptstadt gesehen. Bei Twitter kursiert einn Video des Tieres, das ein Autofahrer aufgenommen hat. Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe.

Die Polizei hat zusammen mit Wildtierexperten eine fieberhafte Suche nach der Löwin gestartet. Die Bevölkerung wurde mithilfe von Warnapps und Durchsagen auf die mögliche Gefahr hingewiesen. Die Menschen seien gebeten worden, von Spaziergängen in Wäldern abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am frühen Morgen. Auch Berlinerinnen und Berliner werden vor der Löwin gewarnt. „Der Warnbereich wurde mittlerweile auf den Süden Berlins erweitert“, schrieb die Polizei am Morgen auf Twitter.

Laut Polizei droht hier aktuell Gefahr, der Löwin zu begegnen:

Kleinmachnow

Stahnsdorf

Teltow

Südliche Stadtbezirke von Berlin (Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln)

Ein Polizeisprecher sagte, man solle nicht im Düppeler Forst spazieren gehen. Wer das Raubtier sehe, sollte zur Sicherheit umgehend ins Haus oder Auto gehen und die Polizei informieren. Eine Ausgangssperre gebe es aber nicht, hieß es.

Die Polizei geht davon aus, dass sich das Wildtier noch immer im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält. Foto: BM Infografik / Berliner Morgenpost

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, es sei eine Tierärztin mit vor Ort und zwei Jäger mit Waffen. Wenn man das Tier finde, werde entschieden, ob man mit Betäubung arbeite oder es erschießen müsse. „Das wird je nach Situation entschieden.“ Die Suche nach dem Raubtier sei eine große Herausforderung, meinte die Sprecherin. (tok/dpa)

