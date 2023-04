London In rund zwei Wochen wird Charles gekrönt. Obwohl den Windsors ein Streit nachgesagt wird, überrascht der König nun mit einer Geste.

In weniger als drei Wochen ist es so weit: King Charles III. wird offiziell gekrönt. Im Vorfeld überschatten allerdings Gerüchte um einen vermeintlich schiefen Haussegen im Hause Windsor die Festivitäten – jedenfalls bis jetzt.

Nach etlichen Spekulationen rund um einen Familienstreit mit Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigte sich der König nun versöhnlich und integrierte die US-Amerikanerin sogar in die Vorbereitungen zum großen Tag.

König Charles: Meghan doch Teil seiner Krönung

Erst vor wenigen Tagen teilte der Buckingham-Palast erfreut mit, dass "der Herzog von Sussex an der Krönungsmesse in Westminster Abbey am 6. Mai teilnimmt." Die ehemalige Schauspielerin wird dagegen nicht zu den Feierlichkeiten in London anreisen und mit den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben. Lesen Sie dazu: Harry kommt zur Krönung von Charles III. – Meghan nicht

Dennoch überrascht der Monarch nun mit einer besonderen Geste, mit der er seine Schwiegertochter sogar Teil seiner Krönung werden lässt. Für das offizielle Krönungsprogramm hat König Charles ein Familienfoto ausgewählt, das unter anderem auch Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigt. Ein Friedensangebot kurz vor dem großen Tag?

Bei dem Foto im Souvenirheft handelt es sich um ein Porträt der Windsors, das anlässlich Charles' 70. Geburtstags im Jahr 2018 in den Gärten des Clarence House aufgenommen wurde. Darauf zu sehen: Charles und Queen Consort Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate sowie deren Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Zudem dabei: ein lachender Harry und eine ebenfalls amüsierte Meghan.

Das offizielle Souvenirheft zum Krönungsprogramm umfasst 84 Seiten. Es kostet rund 23 Euro (20 Pfund) und wird ab sofort verkauft.

