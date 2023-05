Tina Turner ist tot. Die Rockmusikerin starb am Mittwoch in der Schweiz.

Berlin. Tina Turner ist tot. Die legendäre Musikerin starb im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Sie litt seit Längerem an schwerer Krankheit.

Tina Turner ist tot. Die legendäre Musikerin starb am Mittwoch nach langer Krankheit, wie ein Sprecher am Abend bekannt gab. "Tina Turner, die Königin des Rock 'n' Roll, ist heute in Frieden von uns gegangen", zitiert etwa der britische "Guardian" das Statement. Die 83-Jährige starb demnach in ihrem Haus in Kusnacht, im Schweizer Kanton Zürich. "Mit ihr hat die Welt eine Musiklegend und ein Vorbild verloren." (pcl)

Mehr in Kürze

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama