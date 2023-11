Polizist im „Schäfer“-Pelz: Tierischer Einsatz in Lippstadt

Lippstadt Verrückter Einsatz für die Polizei in Lippstadt: Schafe waren ausgebüxt und mussten wieder eingefangen werden. Ein Beamter wurde zum „Schäfer“.

Ein etwas anderer Einsatz beschäftigte die Polizei am Montag in Lippstadt. Diesmal ging es nicht um Diebe, Raser oder Drogendealer, sondern um entlaufene Schafe. Wie ein Beamter sein ungeahntes Talent zeigte.

Kommissaranwärter in Lippstadt zeigt sein Können als Schäfer

Wie die Kreispolizei in Soest mitteilte, ging es für die Beamten in Lippstadt am Montag (13. November) gegen 16.15 Uhr um einen tierischen Fall. An der Kreuzung Oberdorf/Störmeder Straße waren 300 Schafe frei und ohne Aufsicht unterwegs. Die erste Idee, einen Polizeihund einzusetzen, ließen die Beamten schnell wieder fallen. Der sei dafür nicht ausgebildet.

Der Aufgabe gewachsen sah sich ein Kommissaranwärter, der beim Einsatz dabei war. Er zeigte sein ungeahntes Talent als Schäfer und hielt die Herde bis zum Eintreffen des richtigen Schäfers in Schach. Nach etwa 40 Minuten waren die Schafe wieder hinter dem gewohnten Zaun. Ob die Schafe auf dem Weg in den Urlaub waren, oder sich einfach nur die Beine vertreten wollten, ließ sich am Ende nicht mehr klären. (red)

