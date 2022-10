In Krefeld wurde ein Blindenhund von einem Auto angefahren. Die Täter sind geflüchtet. (Symbolbild)

Zeugensuche Unbekannte fahren Blindenhund mit Auto an und flüchten

Krefeld. In Krefeld haben Unbekannte einen Blindenhund mit einem Auto angefahren. Anschließend sind die Täter geflüchtet. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Der Blindenhund einer 47-jährigen Frau ist am 28. September in Krefeld von Unbekannten mit einem Auto angefahren worden. Die Frau habe sich zunächst um das verletzte Tier gekümmert, bevor sie auf die Menschen zugegangen sei, die aus dem Auto ausgestiegen seien, teilte die Krefelder Polizei am Freitag mit.

Anschließend sollen diese davongefahren sein, ohne sich um die Frau oder den Hund zu kümmern. In der Folge erlitt der Hund einen Schulterbruch und innere Blutungen. Laut Polizei befindet er sich zurzeit in tierärztlicher Behandlung.

Polizei Krefeld sucht nach Augenzeugen: Wer hat den Unfall beobachtet?

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall zu jenem Zeitpunkt beobachtet haben oder etwas zur Identität der Täter sagen können. Hinweise nehmen die Krefelder Beamten telefonisch unter 02151/6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (dpa/ots)

