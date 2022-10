Kreis Düren: Wohnmobil versinkt im Rursee

Nideggen. Ein Wohnmobil ist am Wochenende im Rursee in der Eifel versunken. Die Bergung war aufwändig, Rettungs-Kräfte kamen bis aus Köln.

Ein VW-Campingbus ist am Freitag in Nideggen in der Eifel im Rursee versunken. Das Wohnmobil rollte plötzlich rückwärts ins Wasser, der Fahrer hatte noch versucht, den Wagen von außen aufzuhalten.

Für den Fahrer aus dem Kreis Düren war es eine dramatische Situation, schilderte am Samstag die Polizei: Er hatte mit dem Fahrzeug ein Segelboot auf einem Hänger aus dem See gezogen und den Campingbus dann am Hang des Sees abgestellt - „mit angezogener Handbremse“, berichtete die Polizei mit Verweis auf die Angaben des Fahrers. Als der Mann den Anhänger mit dem Boot auf einen Stellplatz schob, habe sich sein VW-Bus plötzlich in Bewegung gesetzt.

Männer konnten nur noch zusehen, wie der Campingbus im See versank

Zusammen mit einem Zeugen habe der Fahrer noch versucht, den VW festzuhalten, doch das gelang auch mit vereinten Kräften nicht, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer hätten nur noch zusehen können, „wie das Fahrzeug langsam im Rursee versank.“

Zum Sachschaden machte die Polizei keine näheren Angaben, doch der VW vom Typ T3 mit Westfalia-Camping-Ausrüstung habe Totalschaden erlitten, hieß es.

Feuerwehrtaucher aus Köln alarmiert

Die Bergung stellte die Feuerwehr vor Probleme, denn der Bus habe sich Rettungsversuchen aus dem Wasser anfangs „versperrt“, berichtete die Polizei. Erst mit Hilfe eines Traktors und mit dem Einsatz eines Luftkissens habe sich der Wagen aus dem Rursee ziehen lassen, wobei THW-Taucher mithalfen. Auch Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr Köln waren zuvor alarmiert worden, weil anfangs unklar gewesen sei, ob noch Personen in dem Bus waren, teilte die Feuerwehr Nideggen mit.

Nach mehreren Stunden Arbeit war der Bus dann gegen 0.26 Uhr in der Nacht zu Samstag geborgen. Die Unglücksstelle im Wasser war zuvor mit Ölsperren abgesichert worden. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte vor Ort.

