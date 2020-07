View this post on Instagram

mein Herz soll ein Wasser sein ein salziges Wasser Das aus den Augen rinnt wenn es über läuft Jetzt bist du weg, bist einfach gegangen ohne tschüss zu sagen. Still und heimlich und mein Herz läuft über. Am letzten Montag noch bist du 70 Jahre alt geworden und morgen wollten wir gemeinsam mit deinen Enkelkindern in den Urlaub fahren. Am Mittwoch hatten wir uns noch gesprochen und so sehr hattest du dich auf die Reise gefreut. Du warst mein Idol, mein Freund, mein geliebter Papa und ich unglaublich stolz auf dich. Du warst ein begnadeter Sänger voller Emotionen und deine Stimme ging mir direkt ins Herz. Aber vor allem warst du für mich der beste Vater der Welt, von dem ich vor allem eins gelernt und erfahren haben durfte. Bedingungslose Liebe. Ich danke dir für deine Selbstlosigkeit, deinen Schutz, deine Treue, deine Wertfreiheit, deine Freundschaft, deine Großzügigkeit und deine Liebe. Ich hoffe, dass ich meinen Kinder genau die bedingungslose Liebe, das Vertrauen und die Zuneigung geben kann, die du mir gegeben hast, denn dann ist es genug für endlos viele Leben. Was habe ich dich verehrt und geliebt und werde es immer tun. Du wirst fehlen, mein Papa, mein Held. Ruhe und Rock in Frieden. Dein Sohn