Berlin. Heiligabend steht vor der Tür und Sie haben noch nicht eingekauft? Mit dieser Liste wird das Weihnachtsessen trotzdem ein Erfolg.

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Das heißt: Bis Mittwoch sind die Geschäfte geschlossen. Das erfordert nicht nur ein gewisses Planungstalent, sondern auch Ideenreichtum, was denn überhaupt an den Festtagen auf den Tisch kommen soll. Für jene, die dieses Jahr spät dran sind, hat Peter Gee, Chefkoch im BRLO Brwhouse im Berliner Bezirk Kreuzberg, im Interview mit unserer Redaktion eine Einkaufsliste und ein Last-Minute-Rezept für ein leckeres erstellt.

Weihnachten: Last-Minute-Einkaufsliste und -Rezept vom Chefkoch

Wie wäre es an den Feiertagen mit einem schnellen Orangen- bzw. Zitronen-Hähnchen mit Kartoffeln, Karotten und Steckrüben aus dem Backofen? Die Zutaten sind überschaubar und das Essen verhältnismäßig schnell und einfach zubereitet. Sie brauchen dafür folgende Zutaten.

Rezept für Heiligabend: Zitronen-Huhn aus dem Backofen (Zutaten für 4 Personen)

Zutaten:

1,5 kg Huhn

1 Zitrone oder Orange

50 g weiche Butter

2 TL getrocknete Kräutermischung (z.B. Rosmarin oder Thymian)

750 g Kartoffeln

500 g Karotten

200 g Steckrübe

2 EL Olivenöl

300 ml Hühnerbrühe

1 TL Miso

Zubereitung:

Den Ofen auf 220 Grad vorheizen. Das Huhn vom Gummiband oder Schnur befreien und in eine Bratform legen. Die Zitrone oder Orange halbieren und in den Hohlraum des Tiers schieben. Das Huhn mit Butter, Kräutern und Gewürzen einreiben. Kartoffeln, Karotten und Steckrübe in mundgerechte Stücke schneiden und um das Huhn legen. Etwas Öl über das Gemüse geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Huhn in den Ofen schieben und 20 Minuten braten. Dann den Ofen auf 200 Grad herunterschalten und weitere 40 Minuten rösten. Herausnehmen, Brühe und Miso unter das Gemüse rühren und für weitere 10 Minuten in den Ofen stellen.

