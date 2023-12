Leslie Mandoki zum „Unternehmer des Jahres“ gekürt

Leslie Mandoki, Musiker und Musikproduzent, steht an der East Side Gallery in Berlin vor der Spree.

Berlin. Der Musiker Leslie Mandoki wurde als „Unternehmer des Jahres“ geehrt. Hochrangige Persönlichkeiten und Weggefährten und waren anwesend.

Am Mittwoch wurde Leslie Mandoki, renommierter Musikproduzent, Bandchef und Musiker, im Klostergasthof zu Andechs in Oberbayern als „Unternehmer des Jahres“ von der Mittelstandsunion geehrt. Die Auszeichnung wurde dem 70-jährigen gebürtigen Ungarn verliehen, der durch seine Leistungen in der Musikbranche und als Unternehmer diese Anerkennung erhielt.

An der feierlichen Zeremonie nahmen Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kunst und der gesellschaftlichen Elite teil. Unter den Gästen befanden sich langjährige Wegbegleiter sowie persönliche Freunde von Leslie Mandoki. Die Preisredner waren Ilse Aigner, Präsidentin des Landtages, Erich Sixt, renommierter Wirtschaftsmagnat, und Peter Maffay.

Hochrangige Persönlichkeiten würdigen Leslie Mandoki

Ministerpräsidenten wie Markus Söder, Daniel Günther, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer würdigten Mandokis Schaffen, schlossen sich zahlreichen Gratulanten an, darunter Gabor Steingart, der Mandoki als festen Bestandteil der Musikwelt und vorbildlichen Geschäftsmann lobte. Ilse Aigner betonte Mandokis Wandlungsfähigkeit auf der Bühne, während Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände die regionale Bedeutung dieser Auszeichnung hervorhob.

Leslie Mandoki nahm die Auszeichnung mit Würde entgegen und reflektierte über globale Herausforderungen. Inmitten der Krisen stellte er die Frage nach der Angemessenheit des Feierns. Die Ehrung sei für ihn ein Augenblick der Demut und Anerkennung für Deutschland, das ihm in den 1970ern als illegalen Einwanderer die Möglichkeit zur Verwirklichung seines künstlerischen Traums bot. Mandoki ist eine facettenreiche Persönlichkeit – Künstler, Musiker, Produzent, Netzwerker, Visionär, Mahner und Geschäftsmann zugleich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama