„Lindenstraße“ im Stream: Alle Folgen jetzt verfügbar

Köln. Fast 35 Jahre lang sorgte die Serie „Lindenstraße“ für Gesprächsstoff und den ein oder anderen Skandal. Wo bald der Stream zu sehen sein wird.

Von 1985 bis 2020 hat die ARD-Serie „Lindenstraße“ deutsche Fernsehgeschichte geschrieben, bald soll sie erstmals komplett als Stream verfügbar sein. Wie die WDR mediagroup mitteilte, nimmt das kostenpflichtige öffentlich-rechtliche Streamingangebot ARD Plus ab dem 16. November im Laufe der nächsten Monate alle 1758 Folgen in das Angebot auf. In der kostenlosen ARD-Mediathek waren den Angaben zufolge aus lizenzrechtlichen Gründen immer nur aktuelle Folgen abrufbar gewesen. Derzeit sind dort keine Folgen der „Lindenstraße“ mehr zu finden.

Lindenstraße löste einige Skandale aus

Die in Köln produzierte Serie, deren erste Folge am 8. Dezember 1985 gelaufen war, zeigte den Alltag einer Nachbarschaft und griff dabei immer wieder realpolitische Geschehnisse auf. Vor allem in ihren Anfangsjahren löste sie manchen Skandal aus, etwa mit dem ersten Kuss zwischen zwei Männern im deutschen TV. Nachdem sich die ARD 2018 gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags für die „Lindenstraße“ entschieden hatte, lief die letzte Folge am 29. März 2020. (dpa)

