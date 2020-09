Ein Lastwagen liegt in der Lippe auf der Seite. Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug von einer Brücke in einen Fluss gestürzt.

Unfall Lkw-Fahrer durchbricht Brücke und stürzt in die Lippe

Delbrück. In Delbrück (Kreis Paderborn) ist ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster von einer Brücke in einen Fluss gestürzt.

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug von einer Brücke in die Lippe gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Straße abgekommen, als er auf einer Brücke in Delbrück (Kreis Paderborn) unterwegs war.

Passant befreit Fahrer aus Führerhaus

Er habe das Geländer durchbrochen und sei an einer flachen Stelle in die Lippe gestürzt, sagte ein Sprecher. Ein Passant habe den Mann aus seinem Führerhaus befreit. Beide seien von der Feuerwehr über eine Drehleiter an das Ufer gebracht worden.

Details zu möglichen Verletzungen des Lkw-Fahrers waren zunächst nicht bekannt. Die Straße wurde nach dem Unfall beidseitig gesperrt. (dpa)