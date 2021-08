Palma de Mallorca. Die Corona-Lage auf der spanischen Baleareninsel Mallorca entspannt sich inzwischen etwas. Das sind die aktuellen Zahlen im Überblick.

Die Corona-Lage auf der Balearen-Insel Mallorca geht in der Tendenz inzwischen zurück

Die Neuinfektionen und die Inzidenz bewegen sich seit einigen Tagen auf ähnlichem Niveau

Alles, was man zur Situation auf der Insel wissen muss im Überblick

Die Corona-Lage auf der Ferieninsel Mallorca bleibt angespannt, doch die Zahlen gehen inzwischen etwas zurück. Nach Wochen mit extrem hohen Fallzahlen, wegen denen das beliebte Urlaubsziel von den deutschen Behörden wie ganz Spanien als Hochrisikogebiet eingestuft wurde, können Anwohner und Touristen vorsichtig aufatmen.

Von Samstag auf Sonntag (22.8.) meldete das balearische Gesundheitsministerium insgesamt 178 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Davon entfielen 145 Infektionen auf Mallorca (Vortag: 239).

Wie die deutschsprachige "Mallorca Zeitung" berichtet, lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca am Freitag (bislang letzte Aktualisierung) dementsprechend bei 187,5 – am Vortag lag sie bei 189,7. Für die Balearen, also die gesamte Inselguppe bestehend aus Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera, lag die Inzidenz am 20.8. bei 195,3 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner pro Woche.

Mallorca: Inzidenz und R-Wert sanken zuletzt

Der R-Wert, der aussagt, wie viele Personen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, lag laut Cercle d'Economia de Mallorca am Samstag bei 0,65 und damit deutlich unter der Marke von 1.

Auf Mallorca sinken die Corona-Zahlen aktuell wieder. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Laut "Mallorca Zeitung" entspannt sich die Lage in den Krankenhäusern wieder, nachdem die Belegung der Intensivbetten sprunghaft angestiegen war. Vor allem junge und ungeimpfte Menschen hatten sich infziziert. Aktuell sind auf den Balearen 21,9 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.

Beim Impfen geht es auf der Insel aber tatsächlich schneller voran als ins Deutschland: Mittlerweile sind über 71,5 Prozent der zu impfenden Bevölkerung auf Mallorca vollständig immunisiert.

Viele Corona-Infektionen bei jungen Menschen auf Mallorca

Aktuell sind es vor allem junge Menschen, die sich auf Mallorca mit dem Coronavirus infizieren. Bei ihnen hat die Krankheit meist einen weniger schweren Verlauf, was die geringen Auslastung der Intensivbetten erklärt. Betroffen sind aber auch immer mehr ältere, noch nicht geimpfte Personen. (fmg)

