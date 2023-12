In Düren wurde ein Mann an Weihnachten auf der Straße erschossen (Symbolfoto).

Düren. An Weihnachten wurde in Düren ein Mann auf der Straße erschossen. Die Hintergründe der Tag sind unklar. Ein Täter wurde nicht gefasst.

Ein 33 Jahre alter Mann ist in Düren am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Straße erschossen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Vorfall habe sich am 26. Dezember gegen 17.45 Uhr ereignet, sagte eine Sprecherin. Der Mann, der die türkische Staatsbürgerschaft gehabt und in Düren gelebt habe, sei niedergeschossen worden. Er sei an Schussverletzungen gestorben.

Ein Tatverdächtiger wurde bisher nicht gefasst. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar. Eine Mordkommission nahm die Arbeit auf. Die Ermittler hoffen unter anderem auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Mehrere Medien hatten berichtet. (dpa)

