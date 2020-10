A3: Polizei stoppt Autofahrer – Schusswaffe im Kofferraum

Dieses Gewehr samt Munition hat die Polizei Köln am Donnerstag bei einem Autofahrer sichergestellt.

Köln. Die Polizei hat auf der A3 einen Autofahrer angehalten. In seinem Kofferraum befanden sich Gewehr und Munition unter Kleidung versteckt.

Zivilfahnder haben am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 ein nicht registriertes halbautomatisches Selbstladegewehr sowie mehrere hundert Schuss Munition bei einem Mercedes-Fahrer (39) sichergestellt.

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte, sollte der Mann noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Fahnder der Autobahnpolizei hatten die E-Klasse gegen 11.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Königsforst gestoppt.

Ursprung der Waffe: unklar

Ein Drogenschnelltest bei dem 39-Jährigen fiel positiv aus, daraufhin durchsuchten die Beamten und ein Rauschgiftspürhund das Fahrzeug nach Drogen. Im Kofferraum fanden die Polizisten die Waffe und die Munition in einem mit Kleidung getarnten Koffer. Einen Waffenschein habe der Mann nicht, teilte die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

Außerdem stellten die Zivilfahnder mehrere tausend Euro Bargeld sowie zwei Smartphones sicher und ordneten eine Blutprobe an. Woher die Waffe stammt, wird noch ermittelt. (red)