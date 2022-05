Messerattacke in Zug: Islamistischer Hintergrund möglich

Ein Mann hat in einer Regionalexpress bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und mindestens drei Menschen verletzt. Der Verdächtige sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Hintergründe waren auch am Mittag noch völlig unklar, hieß es.

Herzogenrath. Bei einer Messerattacke sind in einem RRX bei Aachen mehrere Reisende verletzt worden. Ermittler prüfen nun einen islamistischen Hintergrund.

Nach der Messerattacke in einer Regionalbahn bei Aachen prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag mit. Bei dem Täter handele es sich um einen 31-jährigen Mann, der im Irak geboren wurde.

Der Mann hat in einer Regionalexpress bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und fünf Menschen verletzt. Der Verdächtige sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Laut Innenminister Reul habe der Mann ersten Erkenntnissen zufolge „wahllos und willkürlich Passagiere angegriffen.“ Man müsse von einer Amoktat ausgehen. Laut Reul hätten Opfer und Täter in keiner Beziehung zueinander gestanden.

Messerangriff in Regionalexpress: Mehrere Mitreisende verletzt

Der 31-Jährige hat in einem Zug der RRX-Linie RE4 (Aachen-Mönchengladbach-Düsseldorf-Dortmund) des Bahnunternehmens National Express gegen 7.40 Uhr kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Herzogenrath in Richtung Aachen Hauptbahnhof ein Messer gezogen und Mitreisenden Schnittwunden unter anderem an Händen und im Gesicht zugefügt, so Reul weiter.

Ein Mitreisender habe eine Stichwunde ins Schulterblatt erlitten. Vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Niemand schwebe in Lebensgefahr. Auch der Täter sei verletzt worden und in eine Klinik in Aachen gebracht worden.

Polizist in zivil und zwei Passagiere überwältigen Täter

Reul hat am Freitagnachmittag mit Entsetzen auf die Messerattacke reagiert. Es handele sich um „eine grausame Tat, die in einem Akt enormen Mutes gestoppt werden konnte“, so der Innenminister in Düsseldorf. Demnach habe ein zufällig im Zug sitzender Zivilbeamter der Bundespolizei den Mann überwältigt.

Polizisten führen den mutmaßlichen Täter ab. Der Mann soll in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen haben. Foto: Ralf Roeger / dpa

Zwei weitere Reisende hätten dem Polizisten dann dabei geholfen, den Täter festzuhalten. Der Innenminister dankte den dreien, „die so kühn eingegriffen haben“. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrick Wüst (CDU) bedankte sich am Freitag in einem Tweet: Es „war eine grausame Tat, die in einem Akt ungeheurem Mutes gestoppt werden konnte“

Ministerpräsident @HendrikWuest hat sich am Rande des Besuchs der Synagoge in Gelsenkirchen zum Messerangriff in einem Regionalexpress bei Aachen heute Morgen geäußert und dankte den Zuggästen, die sofort eingegriffen haben: "Ich bin dankbar für diesen mutigen Einsatz!" pic.twitter.com/GmaGfX0iLJ — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 13, 2022

Reul: Täter aus Regionalexpress lief 2017 als Prüffall Islamismus

Der 31-Jährige Täter war bei den Behörden 2017 als sogenannter Prüffall Islamismus aufgelaufen, so Reul. Der Mann habe damals in einem Flüchtlingsheim gelebt und sich stark verändert, unter anderem einen Bart wachsen lassen. Das Heim habe dann die Behörden informiert. Seit 2017 habe es keine weiteren Hinweise auf eine islamistische Gefährdung durch den Tatverdächtigen gegeben. Allerdings stünden die Ermittlungen in diesem Zusammenhang noch am Anfang, da der Mann unter verschiedenen Namen gelebt hatte. Der Mann, der in NRW lebt, wurde laut Reul im Irak geboren. Die aktuelle Staatsangehörigkeit wisse man noch nicht.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen beantwortet die Fragen von Journalisten. Ein Mann hat in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und mindestens drei Menschen verletzt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Nach Aussage des Innenministers waren bei der Tat 270 Menschen in dem Zug. Reisende würden auch von Notfallseelsorgern betreut. Die Polizei war mit rund 200 Einsatzkräften vor Ort. Der Zug stoppte auf freier Strecke, hieß es beim Bahnunternehmen. Die Bahnstrecke bei Herzogenrath war daher am Freitagmittag gesperrt. Es kam auf den Linien RB 20, RB 33 und RE4 zu Halt-Ausfällen und Verspätungen. Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen zum Hintergrund des Tatgeschehens aufgenommen. (dpa/tat/dae)

