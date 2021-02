Massiver Wintereinbruch im Norden - bleibt NRW verschont?

Essen/Hamburg. In Norddeutschland wird es am Wochenende einen massiven Wintereinbruch geben. Für NRW sind die Prognosen der Meteorologen noch zurückhaltend.

In Norddeutschland müssen sich die Menschen ab dem Wochenende nochmal richtig warm anziehen. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) droht dann ein massiver Wintereinbruch. Ab Samstag bringt starker Ostwind die Polarluft aus Osteuropa in den Norden. Markus Eifried, Meteorologe im DWD-Studio Hamburg, rechnet mit flächendeckend fünf bis zehn Zentimetern Schnee. Das sei bereits sicher absehbar. "Aber wir haben Signale, dass es punktuell auch mehr werden können", sagt der Experte. Dann seien bis zu 20 Zentimeter möglich. Das gelte ab Samstag zunächst vor allem für die östlichen Bereiche Niedersachsens.

Weil der Wind am Wochenende vor allem über die Ostsee weiter auffrische, seien auch Schneeverwehungen möglich. "Es wird Beeinträchtigungen geben", sagt Eifried mit Blick unter anderem auf die Verkehrsverhältnisse auf Straße und Schiene oder das öffentliche Leben, "die Frage ist aber noch, wie stark die sich auswirken." Auf einen in einigen Medien bereits skizzierten "halben Weltuntergang" deute hingegen noch nichts hin: "Von einem Katastrophenszenario sind wir weit entfernt."

Ab Anfang der kommenden Woche droht Dauerfrost auch tagsüber

Es würden wohl auch nicht Verhältnisse wie in Wintern vergangener Jahrzehnte herrschen, als selbst Räumfahrzeuge kaum durch die Schneemassen kamen. Grundsätzlich sei es aber schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt noch konkretere Voraussagen etwa zu lokalen Schwerpunkten zu machen.

Die Sonne werden die Menschen in Norddeutschland am Wochenende und Anfang der kommenden Woche jedenfalls eher selten zu Gesicht bekommen. Und kalt wird es: Während die Temperaturen Samstag und vor allem Sonntag um den Gefrierpunkt oder leicht darunter liegen sollen, droht ab Beginn der kommenden Woche Dauerfrost. Eifried rechnet für tagsüber mit Temperaturen von minus fünf bis minus zwei Grad. Nachts dürften die Werte noch deutlich niedriger sein. Der am Wochenende fallende Schnee dürfte daher erstmal liegen bleiben.

Wettertechnisch ist Deutschland in diesen Tagen zweigeteilt

Das Wetter ist in den nächsten Tagen in Deutschland zweigeteilt: Während der Norden frösteln wird, werden es die Menschen am Oberrhein in Süddeutschland mit zehn bis 14 Grad frühlingshaft haben. Die Luftmassengrenze, die Deutschland mittig teilt, bewegt sich auf einer Linie von der Nordsee bis nach Sachsen und leicht in nordöstlicher Richtung. Für Nordrhein-Westfalen ist der Deutsche Wetterdienst mit seiner Prognose noch sehr zurückhaltend. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der Wintereinbruch wenig bis keine Auswirkungen in NRW hat", sagt die Meteorologin Jana Beck aus dem DWD-Studio Essen. Wenn die Luftmassengrenze ihre Position einigermaßen beibehält, "dann wären wir auf der sicheren Seite".

Allenfalls wenn sich die Grenze Richtung Süden verschiebe, könnte die Nordosthälfte Nordrhein-Westfalens betroffen sein. Das sei aber zum jetzigen Zeitpunkt noch "Spekulation", sagt Beck. Für exakte Prognosen sei es derzeit einfach noch zu früh. "Bis zum Ende der Woche haben wir noch große Fragezeichen", so die Meteorologin. Ihr Kollege Eifried aus dem Norden würde das wohl auch unterschreiben.