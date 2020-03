Berlin. Der internationale Filmstar Max von Sydow ist tot. Der Schauspieler wirkte unter anderem in „Der Exorzist“ und „Game of Thrones“ mit.

Der internationale Filmstar Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben

Die Witwe des schwedischen Schauspielers teilte am Montag in Paris mit, er sei in seiner Wahlheimat Frankreich gestorben

Von Sydow wirkte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasy-Filmen mit, darunter „Der Exorzist“ und „Das siebente Siegel“ des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman

Jüngeren Zuschauern ist er unter anderem aus „Game of Thrones“ und aus „Krieg der Sterne“ bekannt.

Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die Witwe des französisch-schwedischen Schauspielers am Montag in Paris mit. Von Sydow wirkte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasy-Filmen mit, darunter „Der Exorzist“ und „Das siebente Siegel“ des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman.

In über hundert Filmen und Fernsehserien war von Sydow im Laufe seiner weit über ein halbes Jahrhundert langen Karriere zu sehen, streifte dabei fast jedes Genre. In Hollywood drehte er unter Regiegrößen wie Martin Scorsese („Shutter Island“, 2010) und Steven Spielberg („Minority Report“, 2002). Auch für Wim Wenders („Bis ans Ende der Welt“, 1991) stand von Sydow vor der Kamera.

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Diese Prominenten sind 2020 gestorben Sie haben uns mit der Kunst auf der Leinwand bewegt, ihre Musik war der persönliche Soundtrack vieler und ihre sportlichen Leistungen vorbildhaft: Diese Prominenten sind 2020 gestorben. Der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist am 8. März im Alter von 90 Jahren gestorben. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Die Film- und Theaterschauspielerin Sonja Ziemann ist am 17. Februar im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Ursula Düren / dpa

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Kirk Douglas ist am 5. Februar im Alter von 103 Jahren gestorben. Er galt als letzter Großschauspieler der goldenen Ära Hollywoods. Hier erhielt er bei der 68. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles den Oscar für sein Lebenswerk. Foto: ERIC DRAPER / dpa

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Die Autorin Mary Higgins Clark ist am 31. Januar im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: STAN HONDA / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben US-Basketball-Legende Kobe Bryant ist am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Auch seine Tochter Gianna starb bei dem Unglück. (Photo by Robyn BECK / AFP) Foto: ROBYN BECK / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Der „Rosenheim-Cop“ Joseph Hannesschläger starb im Januar in einem Hospiz. Foto: ZDF/Christian A. Rieger

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“. Foto: Petra Schönberger / imago/Future Image

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Christopher Tolkien, Sohn des „Herr der Ringe“-Autors J.R.R. Tolkien, ist am 15. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Tolkien hatte den Nachlass seines berühmten Vaters verwaltet. Foto: Screenshot Twitter @ClausKullak / @ClausKullak

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Neil Peart, Schlagzeuger der kanadischen Rockband „Rush“, erlag am 11. Januar einem Krebsleiden. Der 67-Jährige hatte einen Hirntumor. Foto: Ethan Miller / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Schauspieler Edd Byrnes galt in den USA als erster Teenie-Star. Seine Rolle als „Kookie“ in der Serie „77 Sunset Strip“ machte ihn berühmt, auch im Kult-Film „Grease“ spielte er mit. Byrnes starb am 8. Januar eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt. Foto: teutopress GmbH via www.imago-images.de / imago images/teutopress

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Harry Hains wurde bekannt durch seine Rollen in den Serien „American Horror Story“ und „The OA“. Er starb am 7. Januar im Alter von 27 Jahren. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Foto: Screenshot Instagram @harryhains / @harryhains

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Torwartlegende Hans Tilkowski starb am 5. Januar im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Schauspielerin Veronika Fitz, die vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Produktion „ Die Hausmeisterin“ bekannt wurde, starb am 4. Januar nach schwerer Krankheit. Sie wurde 83 Jahre alt. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Nick Gordon, der Ex-Partney von Whitney Houstons verstorbener Tochter Bobby Kristina Brown, starb am 1. Januar im Alter von 30 Jahren. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Terry Jones gehörte zur britischen Kultgruppe „Monty Python“. Seine schwere Demenzerkrankung trug er mit humoriger Fassung. Am 21. Januar starb er nach vier Jahren Kampf. Foto: Andrew Cowie / AFP

Max von Sydow: der Dreiäugige Rabe in „Game of Thrones“

1988 bekam der Schauspieler den Europäischen Filmpreis, 1995 den Grimme-Preis. Zweimal war er für einen Golden Globe nominiert, unter anderem für seine Rolle als Priester in dem Klassiker „Der Exorzist“ (1973). Auf dem Filmfestival in Cannes wurde er 2002 für sein Lebenswerk geehrt. Doch da war seine Karriere längst nicht zu Ende.

---------------------------------------

Fakten über Max von Sydow:

Max von Sydow wurde am 10. April im schwedischen Lund geboren, bekannt wurde er, weil er in Filmen des Regisseurs Ingmar Bergman mitspielte, der international gefeiert wurde

Er spielte in Filmen und Produktionen wie „Star Wars“, „Game of Thrones“, „Robin Hood“ oder „Der Exorzist“ mit

1988 bekommt der Schauspieler den Europäischen Filmpreis, 1995 den Grimme-Preis

Zweimal ist er für einen Golden Globe nominiert, unter anderem für seine Rolle als Priester in dem Klassiker „Der Exorzist“ (1973)

Auf dem Filmfestival in Cannes wird er 2002 für sein Lebenswerk geehrt

--------------------------------------_

„Star Wars“-Rolle von Max von Sydow

Einem jüngeren Publikum ist er aus „Game of Thrones“ bekannt. Dort spielte er den Dreiäugigen Raben (Three-eyed Raven). 2015 spielte Max von Sydow den Charakter Lor San Tekka in „Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht“.

Trotzdem seien die Rollen im Alter dünner geworden, beklagte er einmal gegenüber dem britischen „Guardian“: „Wenn du älter wirst, bekommst du die alten Charaktere angeboten, und sehr oft sterben alte Leute mitten im Drehbuch. Es ist traurig, aber nicht sehr interessant.“

Schweden nahmen ihm französische Staatsbürgerschaft übel

Seine wichtigste Begleiterin war seine zweite Frau, die französische Filmemacherin Catherine Brelet. „Catherine ist die ganze Zeit bei mir. Wir reisen zusammen, gehen zusammen spazieren, schlafen zusammen. Wir sind nie getrennt“, sagte von Sydow der Zeitung „Expressen“.

Dass er 2002 auch die französische Staatsbürgerschaft annahm, kam bei den Schweden nicht gut an. Boulevardmedien warfen ihm vor, mit seiner Heimat zu brechen. Aber von Sydow beteuerte zu dem Zeitpunkt: „Ich liebe Schweden.“

(afp/dpa/cho)