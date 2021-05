Zugunglück Metro-Brücke in Mexico City bricht zusammen - Viele Tote

Mexico City Schweres Unglück in Mexico City: In der Nacht zu Montag brach die Überführung der Metro zusammen - die Behörden befürchten viele Tote.

In Mexico City ist eine Brücke zusammengebrochen, auf der eine Metro stand

Mindestens 23 Menschen starben, weitere schweben in Lebensgefahr

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie die Brücke zusammenbricht

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Mexico City zu einem schweren Unglück gekommen. Über einer viel befahrenen Straße brach plötzlich die Überführung der Metro zusammen, während sich ein Zug darauf befand. Zu den Ursachen des Unglücks ist noch nichts bekannt. Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr Ortszeit in der Nähe der Station Olivos im Südwesten von Mexico City.

Videos vom Unfallort zeigen Metro-Wagen, die von beiden Seiten der eingestürzten Brücke aus in der Luft hängen und von den Sirenen der Rettungswagen erleuchtet werden. Die Tageszeitung "Milenio" postete ein Video auf Twitter, auf dem zu sehen ist, wie die Überführung der Metro zusammenbricht und die darunterfahrenden Autos unter sich begräbt.

BREAKING: Train overhead track collapses in Mexico City; several people reported trapped pic.twitter.com/oz1TghLM4M — BNO News (@BNONews) May 4, 2021

Mexiko Stadt: 23 Tote, mindestens 70 Verletzte

Auf einer Pressekonferenz berichtete die Bürgermeisterin von Mexico City, Claudia Sheinbaum, von 23 Toten und 70 Verletzten, die zum Teil in den umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Sieben Menschen schweben in Lebensgefahr.

"Im Moment sollten wir nicht spekulieren, was passiert ist.", sagte Sheinbaum. Es müsse erst eine genaue Untersuchung des Unfalls geben. "Wer dafür verantwortlich ist, muss zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte die Bürgermeisterin. Unter den Toten seien auch Kinder und Jugendliche. Sheinbaum erklärte außerdem gegen 1:30 Uhr Ortszeit, dass keine weiteren Menschen mehr unter Trümmerteilen eingeschlossen seien.

An der Unfallstelle versammelten sich Ersthelfer und Angehörige von Vermissten, die in dem Zug der Metro-Linie 12 saßen. Mindestens 40 Krankenwagen der Armee und des Katastrophenschutzes waren laut Angaben der mexikanischen Tageszeitung "Milenio" an der Unfglücksstelle im Einsatz.

Mexico Citys Metro-Netz steht wegen Sicherheitsmängeln in der Kritik

Das Metro-Netz in Mexico City ist das zweitgrößte Netz in Nord-, Mittel- und Südamerika - nur des New Yorker U-Bahnsystem ist größer. Sein Zustand ist allerdings bedenklich: In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Unfällen, zuletzt kollidierten zwei Züge im März 2020 miteinander, dabei wurde eine Person getötet und 41 weitere teils schwer verletzt.

#ULTIMAHORA

La directora de Protección Civil de la CDMX reporta una cifra preliminar de 13 personas fallecidas en el accidente del #MetroCDMX.https://t.co/DjGp6YziJP pic.twitter.com/NAOKg7uQAn — @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021

Auch auf der Metro-Linie 12 habe es immer wieder Probleme gegeben, berichtet die Tageszeitung "El Universal". Nach einem starken Erdbeben im Jahr 2017 erzählten Anwohnerinnen und Anwohner "El Universal", dass ein Betonpfeiler zwischen den Stationen Olivos und Nopalera, also ganz in der Nähe des Unfallortes, beschädigt seien. Ingenieure führten danach Ultraschall-Untersuchungen an 300 Stützen durch, die den überirdischen Teil der Linie 12 stützen.

Die zuständigen Behörden warnten Schaulustige und Helfer über die Medien, dass die Situation noch nicht unter Kontrolle sei. Die Zeitung "La Jornada" schrieb, der über der Straße hängende Metro-Wagen könne jederzeit herunterfallen, weshalb sich Schaulustige vom Unfallort entfernen sollen.

