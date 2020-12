Santa Ynez Valley. Michael Jacksons berühmte "Neverland"-Ranch wurde verkauft - aber für einen Bruchteil des Preise, der eigentlich angepeilt worden war.

Der wohl berühmteste Erwachsenenspielplatz der Welt ist verkauft worden - Michael Jacksons "Neverland"-Ranch hat offiziell einen neuen Besitzer. Das 100-Hektar-Anwesen des 2009 verstorbenen Weltstarts wurde vom amerikanischen Milliardär Ron Burkle als „Gelegenheit zum Geschäft mit Bauland“ erworben, wie dessen Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Wie das „Wall Street Journal" berichtet, soll Burkle dafür den stark reduzierten Preis von etwa 22 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) gezahlt haben. Vor fünf Jahren waren für die Ranch noch 100 Millionen Dollar verlangt worden - 2017 war die Summe bereits auf 67 Millionen Dollar verringert worden.

Michael Jackson hatte die Ranch wegen finanzieller Schwierigkeiten verkauft

Jackson selbst hatte seine Villa aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten bereits ein Jahr vor seinem Tod für 22,5 Millionen Dollar an die Investmentfirma Colony Capital verkauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Anwesen allerdings schon seit Jahren leer gestanden - nach den Missbrauchsvorwürfen gegen den Musiker hatte er "Neverland" den Rücken gekehrt.

Jackson hatte die Ranch, die später mit einem Zoo, einer Eisenbahn und mehreren Themenpark-Fahrgeschäften ausgestattet und nach dem Märchenland in "Peter Pan" benannt worden war, 1988 für 19,5 Millionen Dollar gekauft. Nach dem Tod des King of Pop wurde sie in "Sycamore Valley Ranch" unbenannt. (day)

Michael Jackson - Weiteres zum verstorbenen Weltstar