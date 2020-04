Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt

Berlin. Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller haben sich verlobt. Die beiden feiern das auf Instagram und auf dem Privatsender RTL.

Schlagersänger Michael Wendler (47) und „Let´s Dance“-Star Laura Müller (19) haben sich verlobt. Auf Instagram teilten sie ein Foto von sich, das die 19-Jährige mit „I said Yes“ kommentierte. Die beiden küssen sich darauf – um sie herum sind auf einer Dachterrasse rote Rosen.

Ganz überraschend kam der Antrag nicht. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass er seine Laura heiraten wolle. Am liebsten in Las Vergas. In einem Video auf „rtl.de“ ist Laura zu sehen, die sich über den Ring freut. „Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir hätte erträumen können“, sagt sie.

Natürlich soll die Hochzeit von Wendler und Müller dann auch im Fernsehen laufen. RTL und Vox haben sich die Rechte daran gesichert. (les)