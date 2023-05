Mord in Spandau Mann in Berlin erschossen – eigene Kinder unter Verdacht

Berlin Ein 40 Jahre alter Syrer ist am Dienstag in Berlin auf einem Parkplatz erschossen worden. Nun vollstreckte die Polizei Haftbefehle.

Nachdem ein 40 Jahre alter Syrer am Dienstag in Berlin Spandau erschossen worden ist, hat die Polizei Berlin vier Tatverdächtige identifiziert. "Es handelt sich um zwei Kinder des Verstorbenen, eine 14-jährige Tochter und einen 16-jährigen Sohn, sowie die Freundin des Sohnes im Alter von 15 Jahren und einen Bekannten der Kinder im Alter von 17 Jahren", teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und eine Hundertschaft der Polizei vollstreckten am Samstagmorgen zwei Haftbefehle gegen den 16-Jährigen und 17-Jährigen. Die beiden Beschuldigten werden am Samstag einem Haftrichter wegen des Tatvorwurfs des gemeinschaftlich begangenen, heimtückischen Mordes vorgeführt. "Für die beiden weiteren Beschuldigten im Alter von 14 Jahren und 15 Jahren liegen aufgrund ihres Alters die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht vor", hieß es von den Behörden.

Ein Untersuchungszelt steht an einer Bushaltestelle in Berlin-Gatow. Darunter liegt die Leiche eines Mannes, der am Dienstag erschossen wurde. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Behörden: Mann wurde unter einem Vorwand zum Tatort gelockt

Der 40 Jahre alte Mann war auf einem Parkplatz im Waldschluchtpfad Ecke Breitehornweg im Westen der Hauptstadt erschossen worden. "Der Verstorbene soll unter einem Vorwand an den späteren Tatort gelockt und dort durch mehrere Schüsse so schwer verletzt worden sein, dass er bereits am Tatort verstarb", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Laut Ermittler könnte ein dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an. (fmg)

