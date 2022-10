Muezzin-Ruf: Stadt Köln genehmigt Gebetsaufruf ab Freitag

Köln. Die Stadt Köln hat entschieden: Die Türkisch-Islamischen Union darf am Freitag erstmals den Muezzin rufen lassen. Es gelten gewisse Vorschriften.

Die Türkisch-Islamische Union Ditib in Köln kann am Freitag, 14. Oktober erstmals den Muezzin über Lautsprecher zum Gebet rufen lassen. Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte am Mittwoch, dass am Donnerstag ein entsprechender öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und der Ditib unterzeichnet werde.

Die Ditib habe bereits unterschrieben, am Donnerstag werde noch die Unterschrift von Seiten der Stadt erfolgen. Dann sei der Weg für den Muezzin-Ruf prinzipiell frei. Alles Weitere liege bei der Ditib, die einige Vorschriften erfüllen muss.

Stadt Köln: Anwohner müssen über Muezzin-Ruf informiert werden

So stehe die Ditib in der Pflicht, die Anwohner unter anderem mit Flyern über den Muezzinruf zu informieren. Für Donnerstagnachmittag hat die Türkisch-Islamische Union zu einer Informationsveranstaltung in die Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld eingeladen.

Die Sprecherin der Stadt sagte, der maximal fünf Minuten lange Muezzinruf dürfe bei den Anwohnern der Moschee nur mit einer Lautstärke von höchstens 60 Dezibel ankommen. Die Stadt verweist bei dem zunächst auf zwei Jahre befristeten Pilotprojekt auf die im Grundgesetz verbriefte Freiheit der Religionsausübung. Während in Kirchen die Glocken läuteten, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen, seien es in den Moscheen die Rufe des Muezzins.(dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama