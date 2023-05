Muttertag: Fünf Tipps für ein Last-Minute-Geschenk

Essen. Am Sonntag ist Muttertag. Wer bislang noch keine Idee für eine Aufmerksamkeit oder ein kleines Geschenk hat, wird hier fündig.

Ähnlich wie Weihnachten kommt der Muttertag für viele oft sehr plötzlich - vor allem, wenn der Kindergarten oder die Schule nicht mehr das rechtzeitige Basteln oder Malen organisieren. Da es beim Muttertag mehr um Aufmerksamkeit statt um materielle Geschenke geht, geben wir Tipps für fünf Last-Minute-Geschenke, die kreativer sind als ein Strauß Blumen.

1) Wie wäre es mit einem Gutschein? Ja, klingt abgedroschen, muss es aber nicht sein. Gemeint ist kein Wertgutschein einer Parfümerie oder eines großen Versandhandels, sondern vielleicht ein kleines mit ein wenig Liebe gestaltetes Heft mit Gutscheinen für Hilfe bei Alltagsdingen von „Terrasse fegen“ bis hin zu „Fenster putzen - inklusive Fensterrahmen“. Das Besondere: Nicht das Gutschein-Heft ist das eigentliche Geschenk, sondern die Tatsache, dass die Gutscheine nicht in der Schublade landen, sondern erfüllt werden - und zwar auf Eigeninitiative und ohne Murren!

2) Ein selbstgekochtes Essen - und zwar nicht als Gutschein! Sprich: Samstag frisch einkaufen und am Sonntag einfach machen. Nicht fragen, nicht absprechen: tun! Gekocht wird dann einmal das, was die Mutter gerne isst und nicht das, was alle aus der Familie mögen. So kann es sein, dass endlich mal Spinat oder Spargel auf den Tisch kommen. Vor- und Nachspeise wären natürlich ganz große Klasse.

3) Eine Verabredung für die Mutter organisieren. Beim Aufstehen weiß sie noch nicht, dass ihre gepackte Saunatasche schon bereitsteht und ihre Freundin sie gleich für einen Wellness-Tag abholen wird.

4) Ein Klassiker, aber dadurch nicht weniger kreativ: Ein gemeinsamer Ausflug in einen Freizeitpark, einen Zoo oder zu einem verkaufsoffenen Sonntag. Auch hier gilt: Nicht fragen, sondern die Tickets schon in der Tasche haben!

5) Einen Wunsch erfüllen. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass man in den letzten Tagen oder Wochen gut zugehört oder aufgepasst hat. Gibt es etwas, was die Mutter mal im Nebensatz erwähnt hat? Vielleicht ist gerade der neue Band ihrer Lieblingsromanreihe erschienen? Oder gibt es ein Projekt, dass sie gerne umsetzen würden (Blumen pflanzen oder ein altes Möbelstück streichen)? Wenn ja, dann eben noch alles Nötige besorgen, denn Sonntag ist der Tag zum Lesen oder zur Projekt-Umsetzung.

