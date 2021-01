Nach Affenhausbrand: Tierrechtler attackieren Zoo Krefeld

Affendame "Bally" (Foto) ist neben dem Affen "Limbo" die einzige Überlebende des Affenhausbrandes in der Silvesternacht 2020. Seitdem lebt sie ausschließlich in einem Innengehege im Zoo Krefeld - weil es an Platz fehlt.

Krefeld. Zwei Affen, die den Zoo-Brand in Krefeld überlebt haben, leben seitdem auf engem Platz. Neben einer Strafanzeige gibts nun eine Online-Petition.

Ein Jahr nach dem Affenhausbrand in Krefeld, steht der Zoo erneut in der Kritik von Tierrechtlern. Es geht nun um die Haltung der beiden Schimpansen Bally und Limbo, die die unter mehr als drei Dutzend Tieren als einzige überlebt hatten.

Seit über einem Jahr leben die beiden 47 und 27 Jahre alten Affen in einem Innengehege in der verbliebenen Gorilla-Anlage auf dem Zoo-Gelände. "Einen Außenbereich gibt es für Bally und Limbo zurzeit nicht", bestätigt eine Zoo-Sprecherin auf Nachfrage.

Affen-Haltung: Strafanzeige gegen Zoo Krefeld gestellt

Affe Limbo lebt seit dem Affenhausbrand in einem Innenraum im Gorilla-Gebäude. Tierrechtler gegen wegen der Unterbringung gegen den Zoo vor. Foto: Zoo Krefeld

Die Tierrechtsorganisation "Great Ape Project" geht deshalb gegen den Zoo Krefeld vor. Bereits seit dem vergangenen Sommer läuft eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Krefeld. Dieses Verfahren wird seit wenigen Tagen von einer Online-Petition begleitet.

"Beendet umgehend die tierschutzwidrige Haltung von Bally und Limbo" ist Titel der Petition. Initiatorin Adrienne Kneis, nach eigenen Angaben in Deutschland als "Botschafterin" für das "Great Ape Project" tätig, kritisiert, die beiden durch das Feuer schwer traumatisierten Schimpansen würden unter "schockierenden" Umständen in einem fensterlosen und viel zu engen Raum gehalten. Die beiden Affen sollten vielmehr der Obhut der Tierschutz-Einrichtung "Wales Ape and Monkey Sanctuary" in Südenland übergeben werden, die sich nach eigenen Angaben der Pflege traumatisierter Menschenaffen aus Zoos, Zirkussen, Pharmalaboren oder schlechter Privathaltung verschrieben habe.

Zoo: Überlebende Affen haben eine "reichhaltige Innenanlage"

Beim Zoo Krefeld sieht man sich zu Unrecht attrackiert. Man habe stets klar kommuniziert, dass die Fläche, auf der die beiden betagten Schimpansen seit dem Brand leben, tatsächlich kleiner sei, als für derartige Menschenaffen im Mindestmaß gefordert werde. Insgesamt stünden zwei getrennte Schlafgehege und ein gemeinsamer vier Meter hoher und 5,5 mal 5 Meter fassender Raum zur Verfügung - "mit Kenntnis und Duldung des Krefelder Veterinäramtes", sagt Zoo-Sprecherin Petra Schwinn.

Gesundheitlich verhielten sich die beiden Schimpansen bereits seit dem vergangenen Frühjahr wieder "wie vor dem Unglück", sagt der Zoo: "Inzwischen sind die beiden zu einem harmonischen, entspannten Paar zusammengewachsen."

Beide Affen hätten laut Zoo insgesamt 155 Kubikmeter Raummaß zur Verfügung, erläutert Schwinn. In der Fläche würden laut den Mindestanforderungen des "Säugetier-Gutachtens 2014" für vier erwachsene Schimpansen mindestens 200 Quadratmeter empfohlen - so viel Platz habe man derzeit für die beiden Affen in Krefeld nicht, sagt Schwinn. Immerhin aber würden die "Best Practice Guidelines" des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) in Punkto Raumhöhe und Dreidimensionalität erfüllt, heißt es beim Zoo: "Die Innenanlage ist reichhaltig mit Kletterstämmen, Liegebrettern, Seilen und Hängematten strukturiert. Der Boden ist mit Holzstreu bedeckt", sagt der Zoo. "In den Schlafgehegen steht den Tieren zudem Holzwolle zum Bau von Ruhenestern zur Verfügung. Die Versorgung mit hoch qualitativen Futter ist optimal an die Konstitution der Tiere angepasst", sagt der Zoo Krefeld.

Besonders enge Bindung zu den Tierpflegern

Beim Zoo hebt man unterdessen hervor: Die Bindung der beiden Affen zu ihren vier Pflegern und den zwei Tierärzten sei seit dem Brand noch intensiver geworden, sagt der Zoo. "Das tut den Tieren gut und ist bei der Haltung von Menschenaffen generell sehr wichtig", sagt Zoo-Sprecherin Schwinn. Beide Affen würden zudem täglich gut beschäftigt - "durch intelligenzfördernde Tierbeschäftigung", erklärt man im Zoo.

Gleichwohl gibt man sich auch beim Zoo Krefeld betrübt über die Platzverhältnisse, sagt Sprecherin Schwinn: "Wir sind dabei zu prüfen, wie wir den beiden Affen kurzfristig auch wieder ein Außengelände zur Verfügung stellen können". Die bisherigen Versuche, sie einem anderen Zoo zu übereignen, seien bislang nicht geglückt, sagt Schwinn: "Ziel war und ist es, eine geeignete Gruppe zu finden oder eine neue Gruppe aufzubauen. Eine Integration voll-erwachsener Schimpansen in bestehende Gruppen ist allerdings aufgrund des komplexen Sozialverhaltens von Schimpansen äußerst schwierig."

Private "Affen-Schutzstation" wirbt um Bally und Limbo aus Krefeld

Die in der Online-Petition genannte Einrichtung in Südengland komme als Ort für Bally und Limbo jedenfalls nicht in Frage, heißt es beim Zoo. Das Wales Ape & Monkey Sanctuary hatte dem Zoo ein halbes Jahr nach dem Affenhausbrand die Übernahme der Affen auch offiziell angeboten. Die private Einrichtung werde "nicht wissenschaftlich geführt" und "gilt unter Fachleuten als nicht seriös", argumentiert der Zoo Krefeld seine Ablehnung der Anfrage.

In Krefeld sieht man sich auch durch manche der Besucher der Affen-Schutzstation in Wales, die ihre Arbeit unter anderem durch Eintrittsgelder finanziert, in seiner Einschätzung bestätigt. Auf dem Reiseportal Tripadvisor kritisierten nicht wenige Besucher unter anderem zu kleine Gehege oder gar "vergitterte und vergammelte Gehäuse", in denen die Affen in dem privaten Zoo in Wales ihren Lebensabend verbringen würden. Der Zoo Krefeld hat auf dem Portal deutlich weniger schlechte Bewertungen.

Adrienne Kneis, Initiatorin der Online-Petition plant unterdessen eine Mahnwache vor dem Zoo. Wegen des Corona-Lockdowns sei diese jedoch vorerst bis auf weiteres vertagt, sagt sie. Kneis hatte 2020 bereits mehrere Mahnwachen organisiert, vor allem gegen die Pläne für eine neuen "Affenpark" im Zoo Krefeld. Die Petition auf dem Portal change.org (externer Link) trug am Donnerstagmittag gut 1200 Unterschriften.