Nach Flucht: Vergewaltiger und Brandstifter stellen sich

Viersen. Zwei Verbrecher waren aus der geschlossenen Psychiatrie in Viersen-Süchteln geflohen. Die Polizei hatte auch öffentlich nach den Männern gesucht.

Ein Vergewaltiger und ein Brandstifter, die aus der geschlossenen Psychiatrie in Viersen-Süchteln geflohen waren, haben sich gestellt. Dier 21- und der 36-Jährige seien am frühen Samstagmorgen unabhängig voneinander auf Wachen erschienen, so die Polizei. Einer stellte sich gegen 1 Uhr bei der Bundespolizei in Düsseldorf, der andere gegen 5 Uhr bei der Polizeiwache Stadtmitte in Düsseldorf. Beide wurden wieder zurück in die LVR-Klinik in Süchteln gebracht, teilte die Polizei am frühen Samstagvormittag mit.

Die beiden Männer hatten sich am Donnerstag abgesetzt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung sei ein Spürhund eingesetzt worden, der die Fährte aber an einer Bushaltestelle verloren habe. Nach der Flucht der Verbrecher hatte die Polizei am Freitagabend zu einem der beiden auch Fotos veröffentlicht und eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Verbrecher schnitten Loch in einen Psychiatrie-Zaun

Beide Männer seien zwar im geschlossenen Maßregelvollzug, aber nicht im Hochsicherheitsbereich untergebracht gewesen, sagte eine Sprecherin des Landschaftsverbands Rheinland, der die Klinik betreibt. Sie hätten im Garten ein Loch in einen Zaun geschnitten und dadurch entkommen können.

(red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama