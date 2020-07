Nach dem Feuer in der Kathedrale von Nantes ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Brandstiftung. Der Feuerwehr zufolge brach der Brand an drei verschiedenen Stellen in der Kirche aus.

Feuer in der Kathedrale von Nantes: Brandstiftung wahrscheinlich

Nantes. In der Kathedrale von Nantes ist ein Feuer ausgebrochen. Ermittler untersuchen nun, ob Brandstiftung die Ursache gewesen sein kann.

In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie im Inneren der Kathedrale große Flammen loderten und dichter Rauch aufstieg. Laut der Nachrichtenagentur AFP konnte Feuerwehr den Großbrand nach gut zwei Stunden eindämmen. Nun sind Ermittlungen zur Brandursache angelaufen. Ein Verdacht der Staatsanwaltschaft lautet: Brandstiftung.

An drei Stellen sei das Feuer ausgebrochen, sagte der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennes, dem lokalen Radiosender France Bleu Loire Océan. Das könne kein Zufall sein. Ermittler würden die Kirche im Laufe des Tages besuchen. Ein Brandherd sei bei der großen Orgel und zwei weitere links und rechts im Kirchenschiff festgestellt worden, berichtete der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Der Schaden konzentriere sich auf die große Orgel, die wohl „vollständig zerstört“ sei, sagte der Feuerwehrchef Laurent Ferlay bei einer Pressekonferenz am Samstagvormittag. Die Plattform, auf der die Orgel stehe, sei instabil und drohe zusammenzubrechen, sagte Ferlay. Erste Untersuchungen hätten keine Spuren eines Einbruchs in die Kirche gezeigt, sagte der Staatsanwalt von Nantes, Pierre Sennès, der Nachrichtenagentur AFP.

Feuer in Kathedrale von Nantes – mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden. Nach Medienangaben waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Kathedrale von Nantes ist den Aposteln Peter und Paul geweiht und stammt aus der französischen Spätgotik.

Mit rund 60 Einsatzkräften war die Feuerwehr im Kampf gegen den Großbrand in der Kathedrale von Nantes im Einsatz. Foto: Sebastien Salom-Gomis / AFP

Die Bilder wecken bei vielen Internetnutzern düstere Erinnerungen an den April 2019: Damals zerstörte ein verheerendes Feuer große Teile der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Der Wiederaufbau des weltbekannten Gebäudes kommt kaum voran, auch wegen der Corona-Krise.

Frankreichs Premierminister Jean Castex bedankte sich bei den Feuerwehrleuten auf Twitter für ihren Einsatz. Den Menschen in Nantes wolle er seine Solidarität aussprechen, schrieb Castex. Er kündigte an, am Samstagnachmittag gemeinsam mit Kulturministerin Roselyne Bachelot und Innenminister Gérald Darmanin nach Nantes zu fahren, um den Schaden zu sehen.

Vor fünf Jahren hatte es in Nantes schon einmal einen spektakulären Brand in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert zerstört. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale. (AFP/ba)