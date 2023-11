Nasser Wochenstart in NRW – Regen und Gewitter erwartet

NRW Nach einem sonnigen Wochenende startet die neue Woche in NRW ungemütlich: Besonders kalt wird es erstmal nicht – dafür aber nass.

Am Start der Woche wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen regnerisch. Schon am Montagmorgen erwarten NRW leichte Regenfälle, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten. Im Laufe des Tages müssen sich die Menschen dann auch auf Gewitter einstellen. Die Temperaturen erreichen tagsüber voraussichtlich Werte zwischen 10 und 16 Grad, in Hochlagen 8 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 11 und 8 Grad.

Auch am Dienstag bleibt die Wetterlage unverändert. NRW wird von Wolken bedeckt sein. Am Nachmittag kann es laut DWD wie am Vortag zu kräftigen Regen und einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils frischer Südwestwind.

Der Mittwoch folgt dem ungemütlichen Trend der Vortage. Laut Meteorologen soll es regnerisch und bedeckt werden. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. An manchen Orten in NRW kann es zu Schauern kommen. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 7 und 5 Grad, in Hochlagen bei 2 Grad. (dpa)

