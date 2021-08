Sängerin Nena wütet in den letzten Monaten wiederholt gegen Corona-Maßnahmen. Damit stößt sie auf heftige Kritik. Das sind die bizarren Aussagen von Nena.

Berlin. Nena provoziert immer wieder mit ihrer Meinung zu den Corona-Auflagen. Ihr Kollege Bosse sieht darin eine Gefahr für die ganze Branche.

Bei einem Konzert in Berlin rief sie zur Missachtung der Corona-Regeln auf, dann feierte sie mit selbsternannten "Querdenkern", Coronaleugnern und Anhängern der Verschwörungsideologie QAnon: Die Sängerin Nena hat in den verganenen Wochen immer wieder mit ihrem Verhalten provoziert und damit offenbar nicht nur Fans verärgert. Auch andere Musikerinnen und Musiker kritisieren die 61-Jährige inzwischen öffentlich – darunter der Sänger Bosse.

Bosse über Konzerte nach Corona-Pause: "Man fühlt sich lebendig"

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" erzählte dieser, wie sehr er sich freue, nach der langen Corona-Pause wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Inzwischen habe er schon einige Konzerte gespielt. "Man fühlt sich wirklich lebendig", so Bosse.

Dass dabei verschiedene Corona-Regeln eingehalten werden müssen, stört den Musiker offenbar nicht. "Es geht darum, dass die Branche wieder ins Rollen kommt", erklärt er. "Ich weiß aus Erfahrung, wie sehr sich die Leute freuen, dass es überhaupt wieder Kultur gibt."

Regelmäßig sorgt Nena mit ihrer Kritik an den Corona-Regeln für Aufsehen. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner / dpa

Kein Verständnis für die Corona-Kritik von Nena

Für das Verhalten seiner Kollegin Nena, die ebenfalls schon einige Konzerte unter Corona-Bedingungen gegeben und sich mehrfach über diese beschwert hat, hat er kein Verständnis. "Bei Nena kann ich nur mit den Augen rollen", so der Sänger. "Das finde ich wahnsinnig verantwortlungslos."

Lesen Sie auch: Nena & Co.– Diese Promis provozieren mit ihrer Corona-Kritik

Wegen des Verhaltens von Stars wie Nena sieht Bosse auch die Gefahr, dass Konzerte nicht mehr stattfinden können. So könne die Kulturbranche beschädigt werden. (nfz)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama