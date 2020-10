Die Wissenschaftler der WWU sind optimistisch: „Die Erforschung von lizenzierten und sich bereits in Gebrauch befindenden Arzneimitteln könnte dazu führen, dass viele Wirkstoffe auch antiviral eingesetzt werden“, so Prof. Ursula Rescher, Leiterin der Forschergruppe. Durch die höhere Anzahl an Therapieoptionen würden auch die Covid-19-Patienten profitieren. (msb)

