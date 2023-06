New York. Der Himmel orangefarben, die Luft schlecht, die Sicht miserabel: Surreale Bilder aus New York zeigen, wie Rauch die Stadt einhüllt.

New Yorker sind hartgesottene Leute. Aber was sie in diesen Tagen erleben, irritiert viele Menschen in der US-Metropole denn doch. Die Gouverneurin des gleichnamigen Bundesstaats, Kathy Hochul, macht laut "New York Times" "Notfallkrise“ aus:

Die Luftqualität ist im tiefroten Bereich.

Die Sicherverhältnisse gleich Null.

Der Flugverkehr eingeschränkt.

Auf Twitter veröffentlichen viele Menschen surreal anmutende Bilder. Im "Big Apple" sieht es aus, als würde ein Sandsturm über die Stadt fegen. Im gelbigen Dunst sind die Umrisse der Metropolen kaum noch zu sehen.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) June 7, 2023

Die Aufnahmen von der George-Washington-Brücke, die New Jersey und New York City verbindet, geben einen Eindruck vom giftigen Rauch, der die Stadt umhüllt: Es sind die Folgen zahlreicher schwerer Waldbrände in Kanada, die zu einer gefährlichen Luftqualität an der gesamten Ostküste der USA führen.

Auf Twitter: Mars oder Manhattan?

Die Schwaden Hunderter Feuer im Osten Kanadas zogen in südliche Richtung und führten zu einem dichten, nebligen Schleier und einer orangenen Färbung des Himmels. "Mars oder Manhattan?“, schrieb eine Userin bei Twitter.

Der Zustand könnte noch mehrere Tage anhalten. "Die Menschen müssen sich auf einen langen Zeitraum vorbereiten“, mahnt die Gouverneurin. Die Einwohner wurden gebeten, sich so weit wie möglich drinnen aufzuhalten und die Fenster zu schließen. An Schulen und Kindergärten wurden sämtliche Outdoor-Aktivitäten abgesagt, auch viele andere Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Flugverkehr stark eingeschränkt

Auch in der US-Hauptstadt Washington rund 370 Kilometer weiter südlich war die Luft am Mittwoch trüb und es roch verbrannt. Beide Städte sprachen eine Warnung wegen schlechter Luftqualität aus. In New York galt zwischenzeitlich die höchste Stufe der Luftverschmutzung. "

In den Häuserschluchten nahm nicht nur die Sichtweite ab. Der Rauch wurde auch in Augen und Hals spürbar. Die Flugverkehrsbehörde FAA teilte mit, der Verkehr zu und von Flughäfen im Raum New York City sowie in Philadelphia sei aufgrund der schlechten Sicht eingeschränkt worden. Es kam zu starken Verspätungen.

Luftqualität dramatisch verschlechtert

Manhattans Stadtteilbürgermeister Mark Levine schrieb: "Die Luftqualität verschlechtert sich rapide.“ Der gemessene Wert sei "mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie der höchste Grad an Gesundheitsgefährdung auf der Skala der US-Regierung.“

Das Weiße Haus teilte mit, dass auch Präsident Joe Biden über die Situation unterrichtet worden sei. "Es ist ein weiteres alarmierendes Beispiel dafür, wie die Klimakrise unser Leben und unsere Gemeinschaften beeinträchtigt“, sagte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre. (fmg)

