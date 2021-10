Oslo Bei Oslo in Norwegen hat es eine Gewalttat mit fünf Toten gegeben. Der mutmaßliche Täter war der Polizei schon vorher aufgefallen.

Gewalttat in Norwegen: Ein Mann hat in Kongsberg mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen getötet

Die Polizei nahm in kurz nach der Tat fest

Den Behörden war der 37-Jährige schon vor seinem Amoklauf bekannt

Südwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo hat es am Mittwochabend eine schwere Gewalttat gegeben. Ein Mann hat im Zentrum der Kleinstadt Kongsberg mit Pfeil und Bogen auf Menschen geschossen. Laut Polizei wurden vier Frauen und ein Mann getötet, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Auch Polizisten vor Ort wurden von dem Täter mit Pfeilen beschossen.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch am Abend festnehmen. Es handele sich bei ihm um einen 37-jährigen Dänen, der in Kongsberg gelebt habe. Nach bisherigen Informationen soll der Mann alleine gehandelt haben.

Der Mann war der Polizei bereits bekannt, wie die Ermittler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Oslo mitteilten. Die norwegischen Behörden hatten den 37-jährigen im vergangenen Jahr wegen einer vermuteten Radikalisierung kontaktiert. Demnach war der Mann zuvor zum Islam konvertiert.

Der mutmaßliche Täter lebt nach Angaben der Polizei seit der Geburt in Norwegen. Schon längere Zeit, seit Beginn der 2000er-Jahre, soll er arbeitslos sein. Die Tat hat der Mann laut Polizei in einem ersten Verhör gestanden.

Bei Oslo: Attentat mit Pfeil und Bogen

Die ersten Notrufe gingen laut Schilderungen des zuständigen Polizeichefs Øyvind Aas, am frühen Mittwochabend um 18.13 Uhr ein. Mehrere Zeugen berichteten, dass sich ein Bewaffneter in der Kongsberger Innenstadt aufhalte und dort mit Pfeil und Bogen auf Menschen schieße. Bei der Tat soll der 37-Jährige mehrere Waffen verwendet haben, nicht nur Pfeil und Bogen.

#Kongsberg Det pågår aksjon i Kongsberg sentrum ifbm person observert med pil og bue. Har skutt etter person med dette. Publikum bes om å holde seg innendørs. Politiet har ikke kontroll på personen. Ikke mulighet til media pr nå. Oppdateres senere. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) October 13, 2021

Mehrere Stadtteile wurden von der Polizei abgeriegelt. Die Tat soll sich an mehreren Orten des Zentrums ereignet haben. Medien berichteten von einem Supermarkt als einem Ort des Geschehens. Im Fernsehen war ein großes Aufgebot an bewaffneten Sicherheitskräften und Krankenwagen zu sehen. Ein Hubschrauber und ein Bombenentschärfungsteam wurden ebenfalls zum Tatort entsandt.

Polizisten ermitteln im Zentrum von Kongsberg nach einer Gewalttat mit Toten und Verletzten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/dpa

Der mutmaßliche Täter wurde um kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend festgenommen. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Offen ist noch, welches Motiv er für die Gewalttat hatte. Mehrfach war er der Polizei bereits aufgefallen: Im Jahr 2012 mit schwerem Diebstahl sowie Kauf und Konsum von kleinen Mengen Haschisch. Damals sei er bereits zu 60 Tagen auf Bewährung verurteilt worden, teilte die Polizei in einer Pressekonferenz am Donnerstag mit.

Mutmaßlicher Täter soll immer radikaler geworden sein

Offenbar soll der Mann in der Vergangenheit auch seine Familie bedroht haben Ein Gericht hatte den heute 37-Jährigen verpflichtet, sich von den betroffenen Familienmitgliedern fernzuhalten. Offenbar hielt er sich nicht daran – nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuletzt immer radikaler.

Zudem soll der Täter laut Polizei zum Islam konvertiert sein. Auf die Nachfrage nach einem möglicherweise terroristischen Motiv hielt sich die Polizei jedoch zurück. "Wir wissen noch nichts über Motive. Aber diese Frage ist natürlich eine im Raum liegende", sagte der örtliche Polizeichef Ole Bredup Sæverud.

Kongsberg: Tat ereignete sich am Vorabend des Regierungswechsels

"Das ist eine Tragödie für alle Betroffenen. Mir fehlen die Worte", sagte Kongsbergs Bürgermeisterin Kari Anne Sand gegenüber "Verdens Gang". Auch Norwegens scheidende Ministerpräsidentin Erna Solberg hat den Betroffenen der Gewalttat in der Kleinstadt Kongsberg ihre Anteilnahme ausgedrückt. "Unsere Gedanken gehen zuallererst an die Betroffenen und ihre Angehörigen", sagte Solberg. Sie wird am Donnerstag nach ihrer Wahlniederlage vor einem Monat von dem Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre an der Regierungsspitze abgelöst.

Norwegen hatte vor zehn Jahren den schwersten Terroranschlag seiner modernen Geschichte erlebt. Der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik tötete am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen.

