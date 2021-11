Reul verärgert nach NRW-weitem Ausfall von Notrufnummern

Archivbild: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will den NRW-weiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 vom frühen Donnerstagmorgen nicht einfach als „erledigt“ abheften.

Düsseldorf. Telekom nennt neue Software als Grund für den Ausfall von Polizei- und Feuerwehr-Notruf. Reul kündigt Prüfung an. App als Ausweichmöglichkeit.

Der bundesweite Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstagmorgen, der auch NRW betraf, ist nach Auskunft der Deutschen Telekom wohl durch ein Software-Problem verursacht worden. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Donnerstagmittag auf Anfrage mit. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) wettert, die Störung werde nachbereitet: „Das geht so nicht!“

„Ursächlich für die Störung war vermutlich die Einbringung einer neuen Software, die zuvor ausführlich getestet worden war und keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hatte“, sagte der Telekom-Sprecher. Die detaillierte Analyse dauere noch an, erklärte die Telekom am Mittag: „Einen Hackerangriff können wir aktuell ausschließen.“

Ausfall der Notrufnummern laut Telekom nicht durch Hacker-Angriff

Bei „Routine-Wartungsarbeiten“ sei es am frühen Morgen um 4:30 Uhr zu einer Störung der Erreichbarkeit der Notruf-Leitstellen in verschiedenen Regionen Deutschlands gekommen, berichtete die Telekom. „Um 5:40 Uhr waren alle Leitstellen wieder uneingeschränkt erreichbar.“

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hatte am Morgen mit Verweis auf die Deutsche Telekom per Twitter verbreitet, die Notrufnummern seien inzwischen „in einigen Teilen Deutschlands behoben“. Nach Angaben der Landesleitstelle der NRW-Polizei seien seit etwa 7 Uhr offenbar keine Störungen mehr gemeldet worden.

NRW-Innenminister: Land wird Ursache für Ausfall beleuchten

NRW-Innenminister Herbert Reul erklärte Polizei und Feuerwehren hätten auf die Störung „sofort reagiert“ und „unmittelbar und ausführlich über die lokalen Radios und sozialen Netzwerke informiert und mitgeteilt, über welche Telefonnummern sie zu erreichen sind.“ Alle verfügbaren Einheiten seien eingesetzt gewesen, sagte Reul, „um größtmögliche Präsenz zu gewährleisten.“

Auch wenn die Störung, die mit Ausnahme von Berlin, Hamburg und Sachsen, alle anderen Bundesländer betroffen habe, vergleichsweise rasch habe behoben werden können, sagte Reul, werde das Land NRW zusammen mit der Telekom das Problem nachbereiten.

Was tun, wenn 110 und 112 nicht erreichbar sind?

Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort unter der jeweiligen lokalen Festnetznummer zu melden. Das gelte auch für künftige mögliche Ausfälle der Notrufnummern:

Hier finden sich die lokalen Telefonnummer der Polizeibehörden in NRW

Hier findet sich die Übersicht der lokalen Telefonnummern der Feuerwehr-Leitstellen in NRW

Inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, per Smartphone mithilfe der „Nora App“ Notrufe abzusetzen. Nora ist die offizielle Notruf-App der Bundesländer. Weitere Informationen zur Funktionsweise und zur Installation gibt es hier.

(dae/mit dpa)

