NRW: Zahl der Fälle von Hautkrebs ist deutlich gestiegen

Düsseldorf/Hannover. Hautkrebs zählt zu den häufigsten Tumorarten in Deutschland. Die wachsende Zahl ist laut einer Krankenkasse auch eine Folge des Klimawandels.

Die Zahl der Erkrankungen an Hautkrebs ist nach Erkenntnissen der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) in den vergangenen zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. Wie die Krankenkasse am Donnerstag auf Basis von Versichertendaten mitteilte, nahmen die Erkrankungen an dem bösartigen und lebensbedrohlichen schwarzen Hautkrebs in NRW zwischen 2011 und 2021 um rund 33 Prozent zu.

Im vergangenen Jahr seien 1600 Fälle verzeichnet worden. Damit liegt das Bundesland beim „schwarzen Hautkrebs“ leicht unter der bundesweiten Steigerungsrate von rund 37 Prozent. Wegen „weißem Hautkrebs“ – dem sogenannten Basalzell- und Stachelzellkarzinom – wurden 2021 mit fast 6300 Betroffenen rund 50 Prozent mehr Versicherte in NRW behandelt als 2011. Bei den Fällen von „weißem Hautkrebs“ liege NRW damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittswachstum, das rund 65 Prozent beträgt.

Mehr als 500.000 Menschen bekommen pro Jahr eine Krebs-Diagnose

Laut der Krankenkasse erhalten pro Jahr etwa 500.000 Menschen die Diagnose Krebs. Zu den häufigsten Tumorarten in Deutschland zählt der Hautkrebs. Die wachsende Zahl der Erkrankungen sei ein Folge des Klimawandels. Wegen der immer heißere Sommern gebe es auch in Deutschland mehr Sonnenstunden und mehr schädigende UV-Strahlen, hieß es. Hinzu komme das veränderte Freizeitverhalten der Menschen: Aktivitäten im Freien wie Walken, Joggen und Radfahren hätten stark zugenommen.

Jeder Bürger und jede Bürgerin könne sich mit einfachen Maßnahmen vor der Sonne schützen, erklärte die Versicherung. Das gelte besonders für Menschen mit empfindlicher, heller Haut, für Kinder und Menschen mit familiärer Vorbelastung. Wichtig sei gründliches Eincremen mit Sonnencreme, mindestens mit Lichtschutzfaktor 30 und ausgewiesenem UV-A-Schutz, leichte schützende Kleidung samt Sonnenhut und Aufenthalte im Schatten statt in der prallen Sonne.

Hautkrebs kann überall am Körper auftreten. Wer Veränderungen an Pigmentmalen oder auch raue Hautpartien feststellt, solle vorsorglich seinen Arzt um Rat fragen, erklärte die KKH. Damit Hautkrebs erfolgreich therapiert werden kann, sei es entscheidend, ihn frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln. (epd)

