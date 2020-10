Für seine Rolle als Rainer Werner Fassbinder in „Enfant Terrible“ (ab 1.10. im Kino) ging Oliver Masucci an die körperlichen Schmerzgrenzen, wofür er bis heute zahlt. Das ist auch der Grund, weshalb er sich für das Interview ein wenig verspätet. Doch für den 51-Jährigen gibt es zum Leiden keine Alternative.

Sie kommen gerade von einem Arzttermin . . .

Oliver Masucci: Ich habe Flüssigkeit um mein Mondbein, das ist einer der acht Handwurzelknochen. Den darf ich nicht mehr belasten. Sonst kann sich der Knochen auflösen.

Woher das?

Masucci: Ich bin in der Schweiz beim Down­hillen gestürzt. Da fährt man mit einem speziellen Mountainbike spezielle Pisten mit Sprüngen hinunter – so ähnlich wie eine Murmelbahn. Ich bin auf einer nassen Wiese ausgerutscht, und dann hat es mich mehrfach überschlagen.

Weshalb müssen Sie solchen Extremsport betreiben?

Masucci: Das hilft mir die Pfunde, die ich mir vor eineinhalb Jahren für die Fassbinder-Rolle zugelegt habe, abzubauen. Ich habe da eine Leistungsdiagnostik gemacht, ab welchem Puls man Fett verbrennt. Und danach richte mich.

Was genau haben Sie Ihrem Körper für diese Rolle angetan?

Masucci: Morgens habe ich zwei Weißbier getrunken, damit sich der Bauch aufblähte und ich mit dieser Bräsigkeit gegen den euphorischen Zustand anspielen konnte. Ich bin das relativ ‚method’-mäßig angegangen. Das heißt, ich musste in mich reinessen, ich musste Gewicht zulegen, ich bekam Tinnitus, so dass man mir morgens immer eine Spritze ins Ohr verpasste.

Oliver Masucci als Rainer Werner Fassbinder und Katja Riemann als Gudrun in einer Szene des Films "Enfant Terrible". Foto: - / dpa

Muss man wirklich leiden, um als Schauspieler das Maximum zu erreichen?

Masucci: Wenn es nicht wehtut, ist es nicht gut. Es gibt Rollen, die kann man so spielen und so durchrutschen. Die kosten nicht so viel. Aber für jemand wie Fassbinder, der sich auf dem Altar der Kunst verbrannt hat, muss ich bereit sein, etwas von mir herzugeben. Ich will ja authentisch sein in dem, was ich tue. Ich will den Zuschauer mitnehmen auf eine Reise. Wenn der sieht, dass ich nur was vorspiele, dann kommt er nicht mit. Deshalb kann ich als Spargeltarzan keinen voluminösen Menschen spielen, selbst wenn mein Körper dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für den Hitler in „Er ist wieder da“ habe ich 25 Kilo zugenommen, aber da war ich noch sehr im Training und bin sofort wieder auf die Bühne gegangen. Für die Recherchen zu „Werk ohne Autor“ bin ich auf ein Interview mit Joseph Beuys gestoßen, wo er lachend sagt: „Der Mensch muss sich verschleißen.“ Am Ende seines Lebens muss er verschlissen sein. Denn er muss etwas erleben, ansonsten kann man keine Kunst machen.

Aber haben Sie keine Angst, dass Ihre Kerze zu schnell abbrennt?

Masucci: Ich habe das Glück, dass ich einen Beruf habe, wo ich wieder aufhören kann. Ich habe dann mein Geld verdient und kann drei Monate nichts machen. Da kann ich dann wieder Kraft tanken. Wichtig ist nur, dass man nicht eine extreme Rolle nach der anderen spielt.

Können Sie da ein paar Beispiele geben?

Masucci: Bei „Dark“ verbrachte ich ein halbes Jahr bei minus zwei Grad im Wald und habe nach meinen Kindern gesucht. Effektiv hat das meine persönliche Situation widergespiegelt, weil ich in der Zeit von meiner Familie getrennt war. Darunter habe ich sehr gelitten. Deshalb habe ich dann vor der zweiten Staffel „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ gedreht, weil ich da einen sympathischen Vater spielen konnte, der sich um seine Tochter rührend kümmert. Dafür habe ich dann mit meinen Kindern eine Reise nach Prag und Paris gemacht. Rollen färben auf die Seele ab. Da muss man aufpassen. Zuletzt kam die „Schachnovelle“, in der meine Figur psychisch gefoltert wird. Da war ich die ganzen Dreharbeiten schlecht gelaunt. Jeden Tag wurde es schlimmer und schlimmer.

Schaffen Sie es nicht, sich da irgendwie abzuschirmen?

Masucci: Ich kann nicht anders. Ich nehme mir zu Herzen, was da passiert und versuche es emotional nachzuempfinden. Wenn du das machst, dann kostet dich halt das. Dann muss man gucken, dass man Pause macht oder hört ganz auf. Ich möchte, dass mein Lichtlein noch ein bisschen brennt. Aber im Moment brennt es noch ganz gut. Gucken Sie sich die Rolling Stones an. Mit 76 auf der Bühne zu rocken, da würde man auch sagen, dass die schon längst tot sein müssten. Aber irgendwas hält die am Leben.

