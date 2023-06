Foto: Adam Warzawa/PAP via epa/dpa

Berlin. Um ihr Kind zu retten, ist eine Frau von einer Fähre in die Ostsee gesprungen. Inzwischen gibt es traurige Gewissheit: Beide sind tot.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Donnerstag an Bord der Fähre "Stena Spirit" auf dem Weg von Polen nach Schweden abgespielt haben: Kurz nach 16 Uhr ging ein siebenjähriges Kind über Bord und fiel in die Ostsee. Die Mutter sprang daraufhin ebenfalls ins Meer.

Sofort wurde ein großer Rettungseinsatz mit Hubschraubern und Booten eingeleitet. Am frühen Abend – rund eine Stunde nach dem Unglück – konnten die beiden polnischen Staatsbürger schließlich aus dem Wasser gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem zunächst noch Hoffnung bestand, gibt es inzwischen Gewissheit: Die beiden sind tot, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei dem Sender TVN24.

Nach Fährunglück auf der Ostsee: Polizei will über Unfallursache informieren

Laut schwedischen Medien mussten sowohl bei der Mutter als auch bei dem Kind nach der Rettung Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Für Freitag hat die schwedische Polizei eine Pressekonferenz angekündigt, um über die Unfallursache zu informieren. Durch Zeugenbefragungen sollen sich erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Unfalls ergeben haben.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich die Fähre etwa auf halbem Weg zwischen dem polnischen Gydnia und der südschwedischen Stadt Karlskrona. Das Schiff war zu diesem Zeitpunkt rund 70 Kilometer von der schwedischen Insel Öland entfernt. (nfz/dpa/afp)

