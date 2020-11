Paketboten haben in der Coronavirus-Krise gut zu tun. Was müssen Kunden beachten, wenn sie Pakete von DHL, Hermes, DPD, UPS oder direkt von Amazon bekommen? Ein Überblick.

Coronavirus: So klappt Paket-Empfang mit DHL, Hermes und Co

Berlin. Zur Weihnachtszeit befinden sich Paketzusteller im Hochbetrieb. Corona hat die Lage noch einmal verschärft. Darauf müssen Sie achten.

Der Weihnachtsmann schafft es angeblich an nur einem Abend Millionen von Geschenken in die deutschen Haushalte zu liefern. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was die deutschen Paketboten in diesem Corona-Jahr leisten müssen.

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) rechnet damit, dass in der Weihnachtssaison der Tagesrekord an zugestellten Sendungen auf 21 Millionen klettern könnte. Der Online-Handel erlebt einen erneuten Boom und wer die Familie wegen der Pandemie nicht besuchen kann, der verschickt eben seine Geschenke. Damit die rechtzeitig zu Heiligabend unter dem Baum liegen, gilt es in diesem Jahr auf einige Besonderheiten zu achten. Ein Überblick

Weihnachten: Bis wann kann ich mein Paket noch abschicken?

Logischerweise gilt: je früher, desto besser. Denn DHL, DPD, Hermes und Co. haben sich zwar mit zusätzlichen Fahrzeugen und Mitarbeitern auf den Ansturm vorbereitet, ob die aufgestockten Kapazitäten ausreichen, um alles pünktlich zu liefern, will aber niemand garantieren. Dazu kommt auch noch das Wetter und Verkehrsaufkommen. Die reguläre Lieferzeit von Standardsendungen von ein bis zwei Werktagen könne vor Weihnachten deswegen nicht immer eingehalten werden, erklärt der BIEK.

Der Branchenverband rät daher dazu Paketsendungen innerhalb Deutschlands ohne Express-Option bis spätestens 21. Dezember aufzugeben. Mit Express-Option könnten Kunden ihre Pakete teilweise auch noch am 23. Dezember verschicken. Der BIEK empfiehlt generell, die Pakete bis Mitte Dezember zu versenden, um auf der sicheren Seite zu stehen.

Auch internationale Sendungen sollten idealerweise bis Mitte Dezember versandt werden, die Lieferzeit variiert hier je nach Zielland und Paketdienstleister. Sendungen in das nahe Ausland könnten teilweise später, Pakete in weiter entfernte Ziele sollten früher aufgegeben werden. Dafür gibt es nicht bei allen Paketanbietern genaue Fristen aber häufig lohnt sich dabei ein Blick auf die Laufzeitenrechner , die viele Zusteller anbieten. Damit lassen sich Lieferzeit und Kosten berechnen.

Das sind die Abgabefristen der Zusteller

DHL DPD Hermes GLS National 19. Dezember, 12 Uhr 22. Dezember, 12 Uhr 21. Dezember 22. Dezember National Express 23. Dezember 23. Dezember, 12 Uhr 21. Dezember Kein Angebot Nachbarländer 14. Dezember 18. Dezember, 12 15. Dezember 21. Dezember Europa/ EU 10. Dezember 18. Dezember, 12 Uhr 15. Dezember 18. Dezember International 30. November Laufzeitenrechner 15. Dezember -

Wie sollte ich mein Paket verpacken?

Schleifchen und Verzierungen mögen auf einem Geschenk schön aussehen, für Pakete sind sie hinderlich. Denn sie können auf den Förderbändern in den Verteilerzentren hängen bleiben, was wiederum die Lieferung verzögern kann.

Wenn ein Karton wiederverwendet wird, sollte der Absender darauf achten alte Barcodes und Adressdaten zu entfernen oder unleserlich zu machen, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Um bei der Zustellung sicher zu gehen, sollten Empfänger - und Adressdaten noch einmal separat im Paket hinterlegt werden. Das hilft, falls die Daten auf dem Paket unleserlich werden oder verloren gehen.

Deutsche Post: 2020 bereits 10.000 Beschwerden Deutsche Post- 2020 bereits 10.000 Beschwerden

Wo kann ich mein Paket abgeben?

In der Corona-Pandemie möchten viele Menschen nicht vor Weihnachten in einer überfüllte Paket-Filiale warten. „Kunden können das mitgestalten“, sagt DHL-Chef Hans-Christian Mennenga. „Man muss ja nicht immer die große Filiale nutzen, sondern kann auch in einen kleinen Paketshop gehen.“ Dort sei der Andrang oft weniger groß. Zudem stünden die Packstationen für Empfang und auch für den Versand von Sendungen bereit. Viele Zusteller bieten außerdem die Möglichkeit an, Pakete dem Boten an der Haustür mitzugeben.

Auch wer ein Paket empfängt, könne den Paketdiensten helfen, erklärt der BIEK. „Indem die Empfänger ihre Sendungen an Paketshops, Paketstationen und anwesende Nachbarn umleiten oder eine Ablagegenehmigung für ihren Wunschort erteilen, kann die Erstzustellquote und damit die logistische Effizienz weiter gesteigert werden“, erklärt ein Sprecher.

Was ist mit Briefen und Postkarten?

Postkarten und Briefe für das Inland sollten bei der Deutschen Post spätestens bis zum 22. Dezember abgegeben werden. Für Sendungen innerhalb Europas liegt die Frist beim 16. Dezember, für Länder außerhalb Europas am 7. Dezember.

Und was ist mit Briefen an den Weihnachtsmann ? Selbst für die gibt es Fristen . Der Weihnachtsmann hat nämlich eine Postadresse im brandenburgischen Himmelpfort . Wunschzettel sollten unbedingt mit Absender bis zum dritten Advent eingehen. Dann kann der Weihnachtsmann rechtzeitig bis Heiligabend antworten. Dann muss er schließlich selbst wieder Geschenke zustellen.

