Bei einem Unfall mit einem Panzer in Bayern ist eine Soldatin getötet worden. (Symbolbild)

Weiden in der Oberpfalz Bei einem Unfall auf der A93 in Bayern ist ein Panzer mit einem Lkw kollidiert. Eine Soldatin des US-Militärs wurde dabei getötet.

Erneut ist es auf einer Autobahn in Bayern zu einem schweren Panzer-Unfall gekommen. Nachdem erst im April bei einem ähnlichen Unglück sechs Soldaten verletzt worden waren, wurde nun eine Soldatin getötet. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, erlitt sie eine schwere Kopfverletzung und starb wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Zu dem Unfall war es am Dienstag auf der Autobahn 93 gekommen. Die Soldatin wollte an der Anschlussstelle Weiden-West in einem Konvoi aus Radpanzern auf die Autobahn auffahren. Zeitgleich fuhr ein Lkw auf der rechten Spur. Zwar versuchte dessen Fahrer noch, dem Panzer auszuweichen, dennoch berührten sich die beiden Fahrzeuge seitlich.

Lesen Sie auch: Panzer-Unfall in Polen – Geköpfter Panzer löst Debatte aus

Panzer-Unfall in Bayern: Soldatin von Dachluke erschlagen

Zu diesem Zeitpunkt schaute die Soldatin aus der Dachluke des Panzers. "Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug die Dachluke durch den seitlichen Anstoß gegen den Kopf der 24-jährigen US-Soldatin", zitiert die dpa einen Beamten der Verkehrspolizei. Durch den Zusammenstoß zog sich die Frau tödliche Verletzungen zu. Die A93 war nach dem Unfall in Richtung Hof für mehrere Stunden gesperrt. (fmg/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama