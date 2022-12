Rom. Das sind keine guten Nachrichten kurz vor dem Jahreswechsel: Laut Papst Franziskus ist sein Vorgänger Benedikt XVI. „sehr krank“.

Die katholische Welt betet für Benedikt XVI., dessen Gesundheitszustand sich wesentlich verschlechtert hat. "Ich möchte Sie alle um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten, der in der Stille die Kirche unterstützt. Denkt an ihn, er ist sehr krank, und bittet den Herrn, ihn zu trösten und ihn in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche bis zum Ende zu unterstützen", sagte Papst Franziskus am Ende der Generalaudienz vor den in der Audienzhalle "Nervi" versammelten Pilgern.

Der 95-jährige Benedikt XVI. lebt seit seinem überraschenden Abtritt im Februar 2013 in einem Kloster im Vatikan."In den letzten Stunden ist eine Verschlimmerung von Benedikts Gesundheitszustand aufgrund des fortschreitenden Alters eingetreten. Die Situation bleibt derzeit unter Kontrolle und wird von Ärzten ständig überwacht." Im Anschluss an die Generalaudienz begab sich Papst Franziskus zum Kloster Mater Ecclesiae, um Benedikt XVI. zu besuchen. "Wir schließen uns ihm im Gebet für den emeritierten Papst an", sagte Papst-Sprecher Matteo Bruni zu Journalisten.

Besuch von Papst Franziskus bei Benedikt

Papst Franziskus hatte Benedikt erst vor Kurzem besucht. "Ich besuche ihn oft und bin von seinem klaren Blick erbaut. Er lebt in Kontemplation. (...) Er hat einen guten Sinn für Humor, er ist klar, sehr lebendig, er spricht leise, aber er folgt dem Gespräch. Ich bewundere seine Klarheit. Er ist ein großer Mann", erklärte Franziskus in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung "ABC" am 18. Dezember.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller hatte Benedikt am Montag als immer noch geistig fit bezeichnet. "Ich meine, dass es ihm trotz der Gebrechen des Alters von nunmehr 95 Jahren gut geht. Er ist bei wachem Verstand und geistig bereit, jederzeit vor seinen göttlichen Richter zu treten", sagte Müller. Damit gebe Benedikt ein Beispiel frohen Gottvertrauens, das er jedem Menschen wünsche.

Joseph Ratzinger 2005 zu Papst Benedikt XVI. gewählt

Der frühere Kardinal Joseph Ratzinger war 2005 zum Papst gewählt worden – der erste Deutsche an der Spitze des Vatikans seit Tausend Jahren. Zuvor war er 25 Jahre lang einflussreicher Chef der Glaubenskongregration, der wichtigsten Behörde des Kirchenstaates mit dem Schwerpunkt Glaubenslehre. Er galt in dieser Funktion als kompromissloser Vertreter des konservativen Flügels im Vatikan. So disziplinierte er Anhänger der Befreiungstheologie in Lateinamerika und erwarb sich dadurch den Ruf als "Gottes Rottweiler".

Der frühere Erzbischof von München und Freising kam 2022 durch einen deutschen Medienbericht unter Druck, in vier Fällen von Kindesmissbrauch durch Kirchenangehörige zwischen 1977 und 1982 keine angemessenen Maßnahmen ergriffen zu haben. In einem emotionalem, persönlich gehaltenen Brief erklärte er daraufhin, Fehler seien gemacht worden und er bitte um Vergebung.

Papst Franziskus (l.) und der emeritierte Papst Benedikt XVI im Jahr 2018. Foto: Vatican Media/dpa

Vorwürfe gegen Benedikt wegen Umgang mit pädophilem Priester

Selten veröffentlichte Fotos zeigten ihn zusehends gebrechlich. Im April erklärte sein langjähriger Privatsekretär Georg Gänswein, Benedikt sei "zwar physisch natürlich relativ schwach und gebrechlich, aber ganz klar im Kopf" und "guter Dinge".

Zuletzt überschatteten noch einmal Vorwürfe das Wirken des früheren Papstes: Ein in München vorgestelltes Gutachten zum sexuellen Missbrauch bezichtigte Benedikt schwerer Fehler im Umgang mit einem pädophilen Priester in seiner Zeit als Münchner Erzbischof.

