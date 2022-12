Paris. Schüsse im Zentrum von Paris, es gibt mindestens drei Tote und vier Verletzte – ein 69-jähriger Mann konnte festgenommen worden.

Ein Mann hat im Zentrum von Paris drei Menschen erschossen. Ein Mensch schwebe weiter in Lebensgefahr, zwei weitere seien leichter verletzt, sagte die Staatsanwältin Laure Beccuau. Untersuchungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt laufen. Der mutmaßliche Täter, ein 69-jähriger Mann, sei mit seiner Waffe festgenommen worden und befinde sich in Polizeigewahrsam. Er sei am Gesicht verletzt und deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden. Seine Identität werde derzeit geprüft. Es bestehe keine Gefahr mehr.

Nach Informationen aus Polizeikreisen arbeitete der Mann früher als Lokomotivführer. Er war der Polizei wegen zwei Mordversuchen bekannt. Vor etwa einem Jahr soll er in Paris mit einem Messer mindestens zwei Migranten verletzt und mehrere Zelte von Migranten zerstört haben, sagte die Staatsanwältin. Es werde unter anderem wegen eines rassistischen Motivs ermittelt.

Die Zeitung „Le Parisien“ schrieb, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

Die Polizei-Präfektur Paris hatte zuvor bei Twitter geschrieben: „In der Rue d'Enghien ist ein Polizeieinsatz im Gange. Eine Person wurde festgenommen. Meiden Sie das Gebiet und lassen Sie die Rettungsdienste eingreifen.“

#Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée

🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022

Schüsse in Paris im zehnten Arrondissement

Die Schüsse seien im zehnten Arrondissement der französischen Hauptstadt unter anderem in einem kurdischen Kulturzentrum gefallen. Wie die Stadtteilbürgermeisterin des Arrondissements, Alexandra Cordebard, sagte, schoss der Angreifer auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums.

Französische Polizisten untersuchen den Tatort, nachdem in der Rue d'Enghien im 10. Arrondissement mehrere Schüsse abgefeuert wurden. Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Bei der Rue d'Enghien handelt es sich um eine kleine Straße mit vielen Restaurants, nicht weit von den Großen Boulevards mit ihren bekannten Kaufhäusern. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Frankreichs Innenminister: Gedanken bei Angehörigen der Opfer

Emmanuel Grégoire, der für die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo arbeitet, dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin (40) kündigte ebenfalls an, zum Angriffsort zu fahren. Er schrieb auf Twitter, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. (fmg/mit afp)

