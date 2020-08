Pilot bei Suche nach vermisstem Kind von Laser geblendet

Bei der Suche nach einem 10-jährigen Jungen in Castrop-Rauxel ist der Pilot eines Polizei-Hubschraubers von einem Laser geblendet und irritiert worden (Symbolbild).

Recklinghausen. Der Pilot eines Polizei-Hubschraubers ist in Castrop-Rauxel von einem Laser geblendet worden. Er half bei der Suche nach einem 10-jährigen Kind.

Bei der Suche nach einem vermissten Kind ist der Pilot eines Polizei-Hubschraubers durch einen Laserstrahl geblendet und irritiert worden. Der Hubschrauber war in der Nacht auf Freitag, um kurz nach Mitternacht, über Castrop-Rauxel im Einsatz, um bei der Suche nach einem 10-jährigen Kind zu helfen.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde die Hubschrauberbesatzung während des Einsatzes im Bereich Obercastrop mehrfach von einem Laserstrahl gestört. Die Beamten blieben unverletzt. Die Polizei konnte einen tatverdächtigen Mann ermitteln. Er muss mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr rechnen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Die gute Nachricht: Der vermisste Junge konnte - dank der Hubschraubersuche - schnell gefunden werden. (red)