Polizei zieht Sattelzug aus dem Verkehr: fast durchgebrochen

Neuss/Düsseldorf. Belgischer Lastwagen-Auflieger fällt wegen seiner „Bogen-Form“ auf. Lange hätte das Gespann auf der Autobahn wohl nicht mehr durchgehalten.

Einen in der Mitte fast durchgebrochenen Sattelschlepper hat die Autobahnpolizei am Montagnachmittag auf der A46 bei Neuss aus dem Verkehr gezogen. Einem Verkehrsteilnehmer sei der belgische Lastwagen aufgefallen, weil dieser eine auffällige „Bogen-Form“ aufgewiesen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Kontrolle hätten die Beamten ihren Augen kaum getraut.

Der Hauptrahmen des Aufliegers war im Bereich einer Achse auf beiden Seiten gerissen. Nur wenige Zentimeter hätten gefehlt, dann hätte der Rahmen nach Einschätzung der Polizei während der Fahrt komplett durchbrechen können.

Der 59-jährige Fahrer musste den Lkw auf dem Gelände der ehemaligen Autobahnpolizeiwache Neuss abstellen. 14 Tonnen Pellets mussten umgeladen werden, der Sattelauflieger wurde mit einem Tieflader abtransportiert. Fahrer und Halter müssten nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen, hieß es. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 500 Euro wurde vor Ort erhoben. (dpa)

