Die deutlich ansteckendere Deltavariante des Coronavirus treibt die Infektionszahlen in Portugal wieder in die Höhe. Betroffen ist vor allem die Hauptstadt Lissabon, dort macht die zuerst in Indien entdeckte Mutation B.1617 inzwischen mehr als 60 Prozent der registrierten Fälle aus, so die Behörden. Was bedeutet das für die Reisepläne von Urlaubern zum Beispiel aus Deutschland?

Portugal ist auf Touristen angewiesen und grundsätzlich auf Öffnungskurs. Besucher aus der EU und Großbritannien dürfen mit einem aktuellen Coronatest einreisen, Busse und Bahnen wieder mehr Menschen transportieren. Geschäfte und Restaurants sind geöffnet, ebenso die Strände; eine Maskenpflicht gilt dort nur beim Zu- und beim Abgang. Clubs und Bars sind noch geschlossen und regional können die Maßnahmen schärfer ausfallen – wie voriges Wochenende in der Hauptstadtregion.

Lissabon steht auf Risikogebieteliste der Bundesregierung

Von Freitag bis Montag durften die etwa 2,8 Millionen Einwohner Lissabons nur aus triftigem Grund verreisen, Auswärtige nur in Ausnahmefällen einreisen. Der Kurzzeit-Lockdown sollte die Ausbreitung der Deltavariante verlangsamen und könnte sich in den kommenden Wochen wiederholen, so die Gesundheitsbehörden. Denn die Infektionszahlen haben in Portugal wieder das Niveau von Ende Februar erreicht, als im Land noch ein Lockdown galt. Mehr als 7700 Neuinfektionen zählte die amerikanische Johns Hopkins Universität in den vergangenen sieben Tagen.

Das ist aber kein Vergleich zu den mehr als 16.000 Fällen, die Ende Januar täglich registriert wurden. Damals trieb die zuerst in Großbritannien entdeckte Alphavariante (B.1.1.7) die Zahlen in die Höhe – und brachte Portugal auf die Risikogebieteliste der Bundesregierung. Nach einem harten Lockdown bekam Portugal die Lage in den Griff und hatte im Frühjahr die niedrigsten Infektionszahlen in der EU. Seit dem 13. Juni steht die Metropolregion Lissabon wieder auf der Risikogebieteliste.

Auf der Liste der Virusvariantengebiete steht Portugal derzeit nicht. Dann müssten Urlauber bei ihrer Rückkehr nach Deutschland auf jeden Fall für 14 Tage in Quarantäne. Das gilt beispielsweise für Heimkehrer aus Indien, Brasilien und Großbritannien. In der nördlichen Landeshälfte von der Portugal liegt der Anteil der Deltavariante aber bei weniger als 15 Prozent. Dort dominiert die Alphavariante und steht für 80 Prozent der Infektionen. (küp/rtr/dpa)

