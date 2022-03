Kronprinzessin Victoria von Schweden

In der Weinachtsbäckerei: Victoria zeigt ihrem jüngeren Bruder Prinz Carl Philip (r.), wie der Plätzchenteig am besten zu formen ist. Schwester Prinzessin Madeleine (l.) weiß, wie es geht. Die schwarz-weiß Aufnahme entstand am 12. Dezember 1984, am Tag vor dem in Schweden wichtigen Luciafest.

Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS